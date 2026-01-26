Alertă în România. Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de închisoare după ce a ucis un polițist, a evadat din închisoare

Un deținut de origine turcă a evadat de la Penitenciarul Rahova, unde era încarcerat în regim semi-deschis. Abdulla Ataș, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat în 2017 la o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare, după ce l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, în urma unui incident violent din 2015. Acum, autoritățile l-au dat dispărut după ce nu s-a mai întors din permisie.

Bărbat condamnat pentru omor, fugit din închisoare

Abdullah Ataș a reușit să obțină o permisie între 23 și 26 ianuarie 2026, însă nu s-a mai întors la ora stabilită. Autoritățile au constatat lipsa lui în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, și au demarat imediat procedurile de alertă.

Oamenii legii au făcut verificări la domiciliul său din orașul Voluntari, însă căutările nu au fost cu succes.

După ce s-a constatat absența deținutului, mecanismele de urgență au fost activate. Polițiștii de penitenciar și echipe speciale au fost mobilizate pentru a găsi deținutul.

Totodată, autoritățile au distribuit informațiile privind profilul fizic al deținutului pentru ca acesta să fie identificat.

Abdullah Ataș este descris ca având 1.68 metri înălțime, constituție atletică, față ovală, ochi căprui și păr șaten închis.

Când a plecat din unitate, acesta purta blugi negri, geacă albastră, bluză de trening gri și adidași albi.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar.

Pentru că nu s-a întors din permisie la ora stabilită, deținutul riscă o nouă pedeapsă cu închisoare între lase luni și trei ani.

Totodată, pentru că are atecedent penal și o pedeapsă consistentă pentru omor, autoritățile au dat o alertă după dispariția acestuia.

Abdullah Ataș a omorât un polițist de la Rutieră

Deținutul de origine turcă ispășea la penitenciarul din Rahova pedeapsa de 22 de ani de închisoare pentru omor, după ce în 2015 a ucis cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră care a încercat să îl oprească pentru un control.

Abdullah este în penitenciar din 2015 și a mai avut permisii, însă fără incidente, până în prezent.

Poliția Capitalei a făcut apel la populație privind dispariția evadatului și eventuale informații care le-ar putea fi de ajutor.

„Facem apel către cetățenii care dețin informații relevante ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului să apeleze de îndată 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție. Totodată, recomandăm să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol”, spune Poliția Capitalei

