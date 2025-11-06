Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire după ce au fost condamnat și poliția nu i-au găsit acasă

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. În același dosar a fost condamnat și fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, iar Poliția Română i-au dat pe amândoi în urmărire, după ce i-a căutat acasă și nu i-au găsit pe cei doi.

Dani Mocanu, dat în urmărire

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la închisoare astăzi, 6 noiembrie, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de omor.

Judecătorii Curții de Apel Brașov l-au condamnat și pe Ionuț Nando Mocanu, fratele manelistului, la șapte ani de închisoare.

Citește și: Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia instanței

IPJ Argeș a primit astăzi două mandate de executare a pedepsei cu închisoare pentru doi bărbați de 35 și 33 de ani. Cei doi au fost condamnați la 7 și respectiv 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Cei doi nu au fost găsiți acasă de către polițiști.

„În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

Dani Mocanu și fratele lui apar în secțiune de Persoane Urmărite de pe site-ul Poliției Române.

Pe cine a încercat să omoare Dani Mocanu

Dani Mocanu a fost implicat într-un incident violent într-o benzinărie din Pitești pe 18 august 2022. El și fratele lui au atacat cu o rangă un bărbat, lucru care a dus la acuzațiile de tentativă de omor.

Citește și: Mario Iorgulescu, declarații șocante la trei ani de la accidentul în urma căruia o persoană a fost ucisă

„Mijloacele de probă administrate în cauză au scos la iveală faptul că Daniel Mocanu a fost autorul unor acte de intimidare săvârșite în data de 18 august a.c. cu privire la Gheorghe Văduva, acestea fiind transmise direct concubinei acestuia, la domiciliul căruia inculpatul s-a deplasat în prealabil împreună cu frații săi și mai multe persoane”.

„Inițial, Tribunalul Argeș a stabilit o pedeapsă de 5 ani și 9 luni pentru Dani Mocanu, iar Curtea de Apel Brașov a redus această sentință la 4 ani.

Pentru Ionuț Nando Mocanu, pedeapsa inițială era de 6 ani și 4 luni, însă a fost majorată la 7 ani de instanța supremă.

Citește și:De la ce a pornit scandalul dintre Anca Alexandrescu și Dan Andronic, fostul ei soț: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul”

Mai mult, Curtea de Apel Brașov a decis ca cei doi frați să plătească victimei despăgubiri în valoare de 40.000 de euro. Cei doi frați sunt obligați să acopere cheltuielile de spitalizare ale bărbatului atacat. Acesta a avut nevoie de două luni de spitalizare după ce a suferit o fractură craniană.

Urmărește-ne pe Google News