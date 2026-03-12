„Șacalul”, criminalul din Constanța care a ucis două femei, s-a însurat în închisoare. Cine este soția acestuia

Neculai Mitrea, cunoscut drept „Șacalul”, și-a unit destinele cu o colegă de detenție în noiembrie 2025. După ce au fost sancționați disciplinar, cei doi au depus cereri pentru întreruperea pedepsei, invocând motive medicale.

„Șacalul” s-a însurat în închisoare

Unul dintre cele mai controversate personaje din România, cunoscut sub numele de „Șacalul”, a ajuns din nou în prim-plan. Neculai Mitrea, condamnat pentru uciderea a două femei în vara anului 2024, și-a unit destinul cu o deținută din același penitenciar.

Evenimentul a avut loc în noiembrie 2025, într-o ceremonie civilă desfășurată sub supravegherea strictă a autorităților.

Căsătoria a fost oficiată la Primăria Poarta Albă, iar mirii au fost escortați de patru agenți ai penitenciarului. Cu toate acestea, drumul spre altar nu a fost lipsit de incidente. Înainte de cununie, atât Mitrea, cât și partenera sa au fost sancționați disciplinar. Motivul? „Șacalul” a încercat să îi ofere soției două inele, trecându-le peste gardul curții de plimbare.

Cei doi soți au cerut întreruperea pedepselor

Cei doi soți, care au oficializat relația doar civil, sunt hotărâți să își continue lupta și în afara penitenciarului.

Conform unor documente depuse la Judecătoria Medgidia, aceștia au solicitat întreruperea pedepselor din motive medicale, dosarul fiind înregistrat la începutul lunii martie 2026. Ambii visează la libertate, dar până atunci își trăiesc povestea de dragoste între zidurile reci ale închisorii.

Neculai Mitrea, cunoscut pentru comportamentul său problematic din detenție, se află însă într-o situație dificilă. Nu este prima dată când acesta primește sancțiuni. Printre incidentele din trecut, se numără amenințarea unui șef de secție cu un scaun, urmată de o declarație șocantă în fața judecătorilor, în care a susținut că intenționa să se rănească singur.

Sursă foto: Captură video

