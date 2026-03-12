Tichete cadou de Paşte 2026. Sărbătorile Pascale din 2026 vin cu vești importante pentru angajații din România. Tichetele cadou rămân unul dintre cele mai apreciate beneficii oferite de angajatori, mai ales într-un context economic dificil.

Valoarea maximă neimpozabilă rămâne plafonată la 300 de lei, iar depășirea acestei sume atrage automat impozite și contribuții sociale. În ciuda presiunilor financiare, multe companii aleg să mențină sau chiar să suplimenteze aceste beneficii pentru a-și motiva personalul.

Ce vouchere se oferă angajaților de Paște

Conform legislației în vigoare, angajatorii pot oferi tichete cadou în valoare de până la 300 de lei, sumă care este neimpozabilă dacă nu depășește plafonul stabilit de Codul Fiscal. Aceste tichete pot fi acordate în bani, în natură sau pe suport electronic, notează româniatv.net.

Plafonul de 300 de lei a fost stabilit printr-o Ordonanță de Urgență adoptată la finalul anului 2021, când valoarea maximă a fost majorată de la 150 de lei. De atunci, această limită reprezintă pragul dintre un beneficiu scutit de taxe și unul supus impozitării.

Codul Fiscal prevede clar situațiile în care tichetele cadou pot fi acordate fără taxe. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează:

„În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei.”

Astfel, tichetele de Paște pot fi oferite în următoarele situații:

cadouri pentru angajați și copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului sau a altor sărbători religioase;

cadouri pentru angajate, de 8 martie;

cadouri pentru copiii minori ai angajaților, de 1 iunie.

Dacă valoarea depășește 300 de lei, ANAF subliniază că „partea care depășește valoarea maximă de 300 lei reprezintă venit impozabil din salarii și se va datora impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.”

Tipuri de bonusuri pentru angajații români

Pe lângă tichetele cadou, multe companii oferă și bonusuri financiare suplimentare, în funcție de bugetul disponibil. Estimările arată că:

între 100 și 200 de lei sunt acordați de aproximativ 17% dintre angajatori;

între 201 și 400 de lei reprezintă cea mai frecventă categorie de bonusuri;

între 401 și 600 de lei sunt oferite de aproape 15% dintre firme;

bonusurile de peste 600 de lei sunt mai rare și apar în special în companiile mari.

În unele cazuri, angajații pot primi coșuri cu produse tradiționale, zile libere suplimentare sau pot participa la tombole cu premii.

300 de lei neimpozitabili pentru copiii angajaților

Părinții pot beneficia de câte 300 de lei neimpozabili pentru fiecare copil minor în trei situații: Paște, Crăciun și 1 iunie. Aceste sume sunt scutite de taxe atât timp cât nu depășesc plafonul legal.

ANAF confirmă acest lucru prin prevederile Codului Fiscal:

„Cadourile oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, sunt neimpozabile în limita a 300 lei.”

Astfel, un angajat cu cinci copii poate primi sume considerabile:

Paște: 6 × 300 lei = 1.800 lei;

Crăciun: 6 × 300 lei = 1.800 lei;

1 iunie: 5 × 300 lei = 1.500 lei.

Aceste beneficii reprezintă un sprijin important pentru familiile numeroase, mai ales într-o perioadă în care costurile alimentelor și ale produselor tradiționale sunt în continuă creștere.

Foto – Hepta

