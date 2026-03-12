Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Gala Doctorului Digital 2026: „În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătății”

România accelerează digitalizarea sănătății! La Gala Doctorului Digital 2026, eveniment organizat de Ringier România, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unei platforme interactive ce va conecta pacienții și medicii. Proiectul face parte din transformarea digitală susținută de PNRR.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre digitalizarea sănătății la Gala Doctorului Digital 2026

Medicina digitală devine realitate în România, iar transformarea este în plină desfășurare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat în cadrul Galei Doctorului Digital 2026, organizată de Ringier România, că implementarea acesteia a început deja datorită fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Progresul digitalizării în spitalele din România

„Medicina digitală în România a început deja odată cu programele prin PNRR. S-au făcut investiții masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătății, care va conecta atât furnizorii, cât și pacienții. Vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul își va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului”, a declarat ministrul, pentru Libertatea.

Rogobete a oferit și exemple de unități medicale care au adoptat deja digitalizarea. „Spitalul Județean din Timișoara, clinica ATI de acolo funcționează de aproape un an și jumătate fără foi, doar în regim digital. Spitalul Marie Curie din București funcționează de asemenea în regim digital, la fel Spitalul de Copii din Iași, și lista poate continua”, a explicat acesta.

Citește și: Câștigători Gala Doctorul Digital 2026. Libertatea și Avantaje au premiat medicii care educă România în online

Transformarea digitală: un proces de durată

Ministrul Sănătății a subliniat că trecerea la un sistem medical complet digitalizat este un proces complex, care necesită timp și resurse. „Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activității medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte. Are nevoie de infrastructură și asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR”, a precizat el.

De asemenea, Rogobete a pus accent pe importanța securității cibernetice și protecția datelor pacienților, evidențiind că doar printr-o abordare strategică se poate realiza o schimbare sustenabilă. „Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de față pentru a se alinia spațiului european de date pe zona medicală. Din această toamnă vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în spațiul Uniunii Europene”, a adăugat ministrul.

Citește și: Cum poți obține un bilet de tratament în stațiunile balneare din România – documente necesare

Combaterea dezinformării prin prezența online a specialiștilor

Un alt aspect esențial abordat în cadrul evenimentului a fost fenomenul dezinformării medicale, care, potrivit lui Rogobete, a atins proporții alarmante în era digitală. „Într-adevăr, vizibilitatea profesioniștilor în sănătate a crescut mult în spațiul online și eu îi încurajez să continue, pentru că în aceeași măsură în spațiul digital există fenomenul dezinformării medicale. Pot da un exemplu: cei care sunt împotriva vaccinării sau cei care recomandă tot felul de terapii miraculoase pentru obezitate. Unii cred într-adevăr că medicina se face cu apă, aer și energie, fără să fac aluzie la nimeni”, a explicat el pentru Libertatea.

„Mă bucur când colegii profesioniști, colegii medici, asistente, farmaciști, personalul medical, apare în spațiul public”

Ministrul a subliniat că prezența activă a medicilor, asistentelor și farmaciștilor pe platformele digitale este esențială pentru combaterea informațiilor false. „Fenomenul dezinformării poate fi combătut și poate fi redus doar cu o informare corespunzătoare și la un nivel înalt. Și eu mă bucur când colegii profesioniști, colegii medici, stomatologi, asistente, farmaciști, nu contează, personalul medical apare în spațiul public. Vocea lor, sfaturile lor, care au în spate o bază medicală, până la urmă pot reduce fenomenul dezinformării și pot face bine printr-o informare corectă”, a concluzionat Rogobete.

Gala Doctorului Digital 2026, organizată cu sprijinul Libertatea, a fost un prilej pentru a pune în evidență progresele importante pe care România le face în digitalizarea sistemului de sănătate și pentru a încuraja lupta împotriva dezinformării medicale.

Foto: Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News