Câștigători Gala Doctorul Digital 2026. Libertatea și Avantaje au premiat medicii care educă România în online

Prima ediție a Galei Doctorului Digital, organizată de Libertatea și Avantaje, a demonstrat că medicina modernă înseamnă mult mai mult decât consultații și intervenții. Înseamnă comunicare, empatie și educație continuă, valori care apropie medicii de oameni în fiecare zi.

11 martie a fost o seară specială, care a pus reflectorul pe profesioniștii care salvează vieți nu doar prin actul medical în sine, ci și prin informația corectă pe care o oferă zilnic, în mediul online. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, dar mai ales medicilor invitați, nominalizați și câștigători, precum și partenerilor care ni s-au alăturat. Iată lista laureaților!

Gala Doctorului Digital 2026. Cine sunt câștigătorii primei ediții

Lista câștigătorilor și a nominalizaților, pe care o prezentăm mai jos, reunește nume importante din lumea medicală românească. Sunt profesioniști care își continuă activitatea zilnică în spitale, în săli de operație sau în cabinete, dar care aleg să își extindă misiunea și în online. Îi vedem și îi urmărim pe Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, în podcasturi sau aplicații, unde răspund întrebărilor reale ale oamenilor, demontează informațiile false și oferă sfaturi avizate pentru sănătate și o viață mai bună.

Sănătate metabolică și managementul greutății

Lista nominalizaților: Dr. Amalia Arhire, Dr. Călin Todoran, Dr. Cristian Suciu, Dr. Bianca Doamnă

Câștigător: Dr. Amalia Arhire, medic primar endocrinolog și specialist în diabet, nutriție și boli metabolice. Activitatea sa se concentrează pe nutriția medicală, echilibrul hormonal și managementul obezității, având certificarea internațională de profesionist în obezitate, SCOPE.

Chirurgie bariatrică și metabolică

Lista nominalizaților: Dr. Cătălin Copăescu, Dr. Florin Turcu, Dr. Ștefan Tucă

Câștigător: Dr. Ștefan Tucă, medic primar chirurgie generală, cu competență în chirurgia laparoscopică avansată. Are experiență în tratamentul modern și laparoscopic al herniilor abdominale, chirurgia vezicii biliare, chirurgia colorectală laparoscopică, chirurgia bariatrică. În prezent, își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului GRAL Medical / Oncofort din București.

Premiu special Libertatea – dr. Sandra Alexiu

Dr. Sandra Alexiu este medic de familie și una dintre vocile importante ale digitalizării în medicina de familie din România. A introdus rapid soluții digitale în activitatea cabinetului și a susținut dezvoltarea softurilor medicale. A fost implicată în inițiative de e-Health și debirocratizare și a coordonat proiecte de educație medicală online. Din 2020 susține informări și cursuri online pentru medici și pacienți și a lansat, împreună cu AMFB, platforma atelieremedicale.ro.

Dermatologie și medicină estetică

Lista nominalizaților: Dr. Cristalia Rusu-Doriza, Dr. Irina Cudrițchi, Dr. Monica Dima, Dr. Mihaela Balaban

Câștigător: Dr. Monica Dima, medic specialist dermatolog, cu competențe în dermatologie generală și pediatrică, dermatoscopie, patologie unghială și chirurgie dermatologică, precum și în dermatologie corectivă non-chirurgicală. A absolvit UMF „Carol Davila” București și a efectuat rezidențiatul la Spitalul Universitar de Urgență „Elias”.

Stomatologie și sănătate orală

Lista nominalizaților: Dr. Alexandra Mircea, Dr. Alina Scorțea, Dr. Alin Gabor, Dr. Ionuț Leahu, Dr. Jona Yousif

Câștigător: Dr. Ionuț Leahu, unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din România. A început, în 2010, cu un cabinet stomatologic închiriat în Popești-Leordeni, Ilfov, iar în timp a construit o rețea națională de clinici dentare. Medic stomatolog cu competență în implantologie orală și master în implantologie orală și parodontologie, este fondatorul celei mai extinse rețele de clinici stomatologice din România. Realizează conținut educativ pe toate platformele sociale și este o prezență constantă în emisiunile de sănătate.

Premiu special Libertatea – dr. Ion Bogdan Codorean

Dr. Ion Bogdan Codorean, unul dintre cei mai vizibili medici-comunicatori, este medic primar ortoped, specializat în traumatologie sportivă, doctor în Științe Medicale și unul dintre cei mai respectați chirurgi ortopezi din România. Este președinte al Comisiei Medicale a Federației Române de Fotbal și membru al Comisiei Medicale a Comitetului Olimpic Român. Dr. Ion Bogdan Codorean a inventat și brevetat, împreună cu o echipă de la Politehnica, două proteze de cot care au fost extrem de bine primite și premiate la saloanele de invenții din întreaga lume.

Obstetrică-ginecologie

Lista nominalizaților: Dr. Andreas Vythoulkas, Dr. Silviu Iștoc, Dr. Elvira Brătilă, Dr. Ioana Drăgan

Câștigător: Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu competențe extinse în infertilitate, laparoscopie, ecografie, histeroscopie și colposcopie. Peste 10.000 de copii au venit pe lume datorită implicării și experienței sale. În prezent, dr. Andreas Vythoulkas este Director al Clinicii Genesis Athens din București, Director Executiv al Asociației Române de Reproducere Umană și Membru al Societății Elene de Obstetrică și Ginecologie și al Federației de Medicină Fetală din Londra.

Premiu special Libertatea – dr. Anca Sultan

Dr. Anca Sultan este medic specialist obstetrică-ginecologie, cu expertiză în menopauză, terapii de substituție hormonală, estetică ginecologică, chirurgie minim invazivă, ultrasonografie și colposcopie. Recent, dr. Anca Sultan a participat, în calitate de consultant medical, la realizarea primului și singurului studiu sociologic despre premenopauză și menopauză din România, care evidențiază impactul acestei condiții medicale asupra a peste 5 milioane de femei.

Pediatrie

Lista nominalizaților: Dr. Mihai Craiu, Dr. Irina Costache, Dr. Ilinca Tranulis

Câștigător: Prof. Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru și profesor universitar, cunoscut publicului larg pentru inițiativele de comunicare medicală, prin care explică părinților probleme frecvente de sănătate ale copiilor și combate dezinformarea în domeniul medical. Dr. Mihai Craiu este apreciat pentru implicarea în popularizarea informațiilor medicale corecte, în special prin platforme online și proiecte educaționale dedicate părinților și îngrijitorilor de copii, de notorietate fiind „Cartea Sănătății Copilului Tău”. Este fondatorul Spitalului Virtual pentru Copii.

Cardiologie și prevenție cardiovasculară

Lista nominalizaților: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Dr. Ștefan Busnatu, Dr. Cristina Căldăraru

Câștigător: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar Medicină Internă și Cardiologie, fost președinte al Societății Române de Cardiologie. A activat timp de 38 de ani la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca” din București, dintre care 33 în Terapie Intensivă Cardiologică. În zona digitală a lansat și dezvoltat cu succes aplicația mobilă DAHNA, destinată calculului riscului cardiovascular și prevenției primare și secundare a bolilor cardiovasculare, utilizată de peste 40.000 de persoane.

Premiu special Libertatea – dr. Daciana Toma

Dr. Daciana Toma este medic primar Medicină de Familie în cadrul CMI și instructor formator în domeniul metodelor de cercetare în medicina de familie. Este vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) și autor al cursului „Comunicarea cu pacientul cu boli cronice”, disponibil pe platforma formaremedicala.ro a SNMF.

Diabetologie și endocrinologie

Lista nominalizaților: Dr. Laura Ene, Dr. Adrian Copcea, Dr. Oana Pop

Câștigător: Dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, trainer în cadrul Academiei de Nutriție „Sănătate, te iubesc”, al cărei cofondator este. Fondatoarea ELA Clinic, prima clinică de nutriție terapeutică și psihonutriție din România, și coordonatoarea ExperMed, primul centru medical integrat pentru sănătate metabolică dedicat pacienților cu sindrom metabolic.

Gastroenterologie

Lista nominalizaților: Dr. Maria Păunel, Dr. Gabriela Șmira, Dr. Florina Scutelnicu

Câștigător: Dr. Gabriela Șmira, medic primar Medicină Internă și Gastroenterologie, cu competențe în endoscopie digestivă diagnostică și ultrasonografie generală. A avut un rol important în echipa care a realizat, în premieră, într-un spital clinic privat din România, un transplant hepatic de la donator viu, intervenție complexă realizată pro bono pentru un pacient cu ciroză virală și hepatocarcinom.

Premiu special Libertatea – Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra

Dr. Gindrovel Dumitra practică medicina de familie din anul 2000 în localitatea Sadova, județul Dolj, fiind un exemplu de implicare în comunitate. Este formator în Medicina de Familie din 2012 și doctor în Științe Medicale al UMF Craiova din 2016. Este vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei și coordonator al Grupului de Vaccinologie. Din 2016 reprezintă Colegiul Medicilor Dolj în Consiliul Național al CMR, iar din 2017 este secretar al Comisiei de Medicină de Familie din cadrul Ministerului Sănătății. Este Sectratul general al Colegiului Medicilor România.



Oftalmologie

Lista nominalizaților: Dr. Andreea Ciubotaru, Dr. Ozana Moraru, Dr. Ștefan Pricopie, Dr. Andrei Filip

Câștigător: Dr. Andreea Ciubotaru, o personalitate în chirurgia oftalmologică românească. Este specializată în operații de cataractă, operații de strabism și intervenții oftalmologice în zona pleoapelor (ptoză, șalazion, excizie tumori oculare etc.). Este președinte al Societății Române de Oftalmopediatrie și Strabism și, din 2009 până în prezent, director medical și chirurg oftalmolog în cadrul Spitalului de Oftalmologie INFOSAN.

Premiu special Libertatea – Prof. Univ. dr. Dragoș Vinereanu

Dr. Dragoș Vinereanu este medic primar cardiolog și profesor universitar la UMF „Carol Davila” din București, cu o vastă experiență în ecocardiografie, cardiologie intervențională și diagnostic cardiovascular. Este șeful Secției Cardiologie II a Spitalului Universitar de Urgență București. De asemenea, este președintele Grupului de Lucru de Ateroscleroză al Societății Române de Cardiologie și președintele Comisiei de Cardiologie a Colegiului Medicilor din România.

Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

Lista nominalizaților: Dr. Ina Petrescu, Dr. Elena Martin, Dr. Amit Beedasy, Dr. Alina Mîtcan

Câștigător: Dr. Ina Petrescu, doctor în științe medicale și medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Are o experiență de 20 de ani în chirurgia plastică și 17 ani în chirurgia estetică. Activitatea sa include chirurgia reconstructivă a mâinii și feței, chirurgia oncologică a tumorilor pielii și părților moi, reconstrucția sânului după cancerul mamar, precum și chirurgia estetică a sânilor și remodelarea corpului după pierderi masive în greutate în urma intervențiilor bariatrice.

Medicină de familie

Lista nominalizaților: Dr. Sandra Alexiu, Dr. Daciana Toma, Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Dr. Răzvan Vintilescu

Câștigător: Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, cu competențe în ozonoterapie și ecografie generală. În prezent, aproape un milion de oameni îl urmăresc pe rețelele sociale, iar peste 4 milioane de români din întreaga lume urmăresc lunar materialele sale de educație medicală. A dezvoltat două formate editoriale distincte: „Pastila de Sănătate”, o emisiune care explorează relația dintre inteligența artificială și corpul uman, și „Istorie și Curiozități Medicale”, dedicată celor fascinați de dimensiunea culturală și istorică a medicinei.

ORL

Lista nominalizaților: Dr. Marina Trofimciuc, Dr. Daniela Ionescu, Dr. Vlad Pleșca

Câștigător: Dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL, antreprenor și fondatoarea Clinicilor ORL Dr. Daniela Ionescu. Este implicată activ în educația medicală și comunicarea despre sănătate, abordând teme legate de medicina modernă, leadership medical și provocările antreprenoriatului în sistemul privat. Prin proiectele sale online, oferă informații utile despre sănătate și despre realitățile construirii unui proiect medical cu impact.

Premiu special Libertatea – Dr. Rareș Nechifor

Dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, cu peste 20 de ani de experiență, este unul dintre pionierii radiologiei intervenționale din România și membru fondator al Societății Române de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (2009). De curând, a fondat primul spital virtual din România, platforma Medical Experts, care are deja 12.000 de pacienți în comunitate și peste 300 de medici.

Gala Doctorului Digital 2026, locul în care medicina și comunicarea s-au întâlnit

Miercuri, 11 martie, MINA Museum a devenit locul în care medicina și comunicarea s-au întâlnit într-un format complet nou pentru România. Gala Doctorului Digital 2026, organizată de Ringier România, alături de brandurile media Libertatea și Avantaje, a marcat prima ediție a unui eveniment dedicat exclusiv conținutului medical educativ din social media.

Atmosfera a fost una caldă, elegantă și plină de emoție. Invitații au vorbit despre responsabilitatea uriașă pe care o presupune comunicarea corectă în mediul online, în domeniul sănătății, într-o perioadă în care informația circulă cu viteza unui scroll, iar miturile pot deveni virale în câteva minute. În acest context, medicii prezenți la gală au fost aplaudați pentru curajul de a ieși din zona confortului profesional și de a intra în dialog direct cu publicul.

Prin conținutul lor educativ, acești medici construiesc comunități, inspiră încredere și contribuie concret la schimbarea comportamentelor legate de prevenție, tratament și stil de viață.

