  MENIU  
Home > Știri > Câștigători Gala Doctorul Digital 2026. Libertatea și Avantaje au premiat medicii care educă România în online

Câștigători Gala Doctorul Digital 2026. Libertatea și Avantaje au premiat medicii care educă România în online

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.

Prima ediție a Galei Doctorului Digital, organizată de Libertatea și Avantaje, a demonstrat că medicina modernă înseamnă mult mai mult decât consultații și intervenții. Înseamnă comunicare, empatie și educație continuă, valori care apropie medicii de oameni în fiecare zi.

11 martie a fost o seară specială, care a pus reflectorul pe profesioniștii care salvează vieți nu doar prin actul medical în sine, ci și prin informația corectă pe care o oferă zilnic, în mediul online. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, dar mai ales medicilor invitați, nominalizați și câștigători, precum și partenerilor care ni s-au alăturat. Iată lista laureaților!

Gala Doctorului Digital 2026. Cine sunt câștigătorii primei ediții

Lista câștigătorilor și a nominalizaților, pe care o prezentăm mai jos, reunește nume importante din lumea medicală românească. Sunt profesioniști care își continuă activitatea zilnică în spitale, în săli de operație sau în cabinete, dar care aleg să își extindă misiunea și în online. Îi vedem și îi urmărim pe Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, în podcasturi sau aplicații, unde răspund întrebărilor reale ale oamenilor, demontează informațiile false și oferă sfaturi avizate pentru sănătate și o viață mai bună.

Dr Daniela IonescuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 22)

Sănătate metabolică și managementul greutății

A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
Recomandarea zilei

Lista nominalizaților: Dr. Amalia Arhire, Dr. Călin Todoran, Dr. Cristian Suciu, Dr. Bianca Doamnă

Câștigător: Dr. Amalia Arhire, medic primar endocrinolog și specialist în diabet, nutriție și boli metabolice. Activitatea sa se concentrează pe nutriția medicală, echilibrul hormonal și managementul obezității, având certificarea internațională de profesionist în obezitate, SCOPE.

Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Recomandarea zilei

Chirurgie bariatrică și metabolică

Lista nominalizaților: Dr. Cătălin Copăescu, Dr. Florin Turcu, Dr. Ștefan Tucă

Câștigător: Dr. Ștefan Tucă, medic primar chirurgie generală, cu competență în chirurgia laparoscopică avansată. Are experiență în tratamentul modern și laparoscopic al herniilor abdominale, chirurgia vezicii biliare, chirurgia colorectală laparoscopică, chirurgia bariatrică. În prezent, își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului GRAL Medical / Oncofort din București.

Premiu special Libertatea –  dr. Sandra Alexiu 

Dr. Sandra Alexiu este medic de familie și una dintre vocile importante ale digitalizării în medicina de familie din România. A introdus rapid soluții digitale în activitatea cabinetului și a susținut dezvoltarea softurilor medicale. A fost implicată în inițiative de e-Health și debirocratizare și a coordonat proiecte de educație medicală online. Din 2020 susține informări și cursuri online pentru medici și pacienți și a lansat, împreună cu AMFB, platforma atelieremedicale.ro.

Dermatologie și medicină estetică

Lista nominalizaților: Dr. Cristalia Rusu-Doriza, Dr. Irina Cudrițchi, Dr. Monica Dima, Dr. Mihaela Balaban

Câștigător: Dr. Monica Dima, medic specialist dermatolog, cu competențe în dermatologie generală și pediatrică, dermatoscopie, patologie unghială și chirurgie dermatologică, precum și în dermatologie corectivă non-chirurgicală. A absolvit UMF „Carol Davila” București și a efectuat rezidențiatul la Spitalul Universitar de Urgență „Elias”.

Stomatologie și sănătate orală

Lista nominalizaților: Dr. Alexandra Mircea, Dr. Alina Scorțea, Dr. Alin Gabor, Dr. Ionuț Leahu, Dr. Jona Yousif

Câștigător: Dr. Ionuț Leahu, unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din România. A început, în 2010, cu un cabinet stomatologic închiriat în Popești-Leordeni, Ilfov, iar în timp a construit o rețea națională de clinici dentare. Medic stomatolog cu competență în implantologie orală și master în implantologie orală și parodontologie, este fondatorul celei mai extinse rețele de clinici stomatologice din România. Realizează conținut educativ pe toate platformele sociale și este o prezență constantă în emisiunile de sănătate.

Premiu special Libertatea – dr. Ion Bogdan Codorean

Dr. Ion Bogdan Codorean, unul dintre cei mai vizibili medici-comunicatori, este medic primar ortoped, specializat în traumatologie sportivă, doctor în Științe Medicale și unul dintre cei mai respectați chirurgi ortopezi din România. Este președinte al Comisiei Medicale a Federației Române de Fotbal și membru al Comisiei Medicale a Comitetului Olimpic Român. Dr. Ion Bogdan Codorean a inventat și brevetat, împreună cu o echipă de la Politehnica, două proteze de cot care au fost extrem de bine primite și premiate la saloanele de invenții din întreaga lume.

Obstetrică-ginecologie

Lista nominalizaților: Dr. Andreas Vythoulkas, Dr. Silviu Iștoc, Dr. Elvira Brătilă, Dr. Ioana Drăgan

Câștigător: Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu competențe extinse în infertilitate, laparoscopie, ecografie, histeroscopie și colposcopie. Peste 10.000 de copii au venit pe lume datorită implicării și experienței sale. În prezent, dr. Andreas Vythoulkas este Director al Clinicii Genesis Athens din București, Director Executiv al Asociației Române de Reproducere Umană și Membru al Societății Elene de Obstetrică și Ginecologie și al Federației de Medicină Fetală din Londra.

Premiu special Libertatea – dr. Anca Sultan

Dr. Anca Sultan este medic specialist obstetrică-ginecologie, cu expertiză în menopauză, terapii de substituție hormonală, estetică ginecologică, chirurgie minim invazivă, ultrasonografie și colposcopie. Recent, dr. Anca Sultan a participat, în calitate de consultant medical, la realizarea primului și singurului studiu sociologic despre premenopauză și menopauză din România, care evidențiază impactul acestei condiții medicale asupra a peste 5 milioane de femei.

Pediatrie

Lista nominalizaților: Dr. Mihai Craiu, Dr. Irina Costache, Dr. Ilinca Tranulis

Câștigător: Prof. Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru și profesor universitar, cunoscut publicului larg pentru inițiativele de comunicare medicală, prin care explică părinților probleme frecvente de sănătate ale copiilor și combate dezinformarea în domeniul medical. Dr. Mihai Craiu este apreciat pentru implicarea în popularizarea informațiilor medicale corecte, în special prin platforme online și proiecte educaționale dedicate părinților și îngrijitorilor de copii, de notorietate fiind „Cartea Sănătății Copilului Tău”. Este fondatorul Spitalului Virtual pentru Copii.

Cardiologie și prevenție cardiovasculară

Lista nominalizaților: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Dr. Ștefan Busnatu, Dr. Cristina Căldăraru

Câștigător: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar Medicină Internă și Cardiologie, fost președinte al Societății Române de Cardiologie. A activat timp de 38 de ani la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca” din București, dintre care 33 în Terapie Intensivă Cardiologică. În zona digitală a lansat și dezvoltat cu succes aplicația mobilă DAHNA, destinată calculului riscului cardiovascular și prevenției primare și secundare a bolilor cardiovasculare, utilizată de peste 40.000 de persoane.

Premiu special Libertatea – dr. Daciana Toma

Dr. Daciana Toma este medic primar Medicină de Familie în cadrul CMI și instructor formator în domeniul metodelor de cercetare în medicina de familie. Este vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) și autor al cursului „Comunicarea cu pacientul cu boli cronice”, disponibil pe platforma formaremedicala.ro a SNMF.

Diabetologie și endocrinologie

Lista nominalizaților: Dr. Laura Ene, Dr. Adrian Copcea, Dr. Oana Pop

Câștigător: Dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, trainer în cadrul Academiei de Nutriție „Sănătate, te iubesc”, al cărei cofondator este. Fondatoarea ELA Clinic, prima clinică de nutriție terapeutică și psihonutriție din România, și coordonatoarea ExperMed, primul centru medical integrat pentru sănătate metabolică dedicat pacienților cu sindrom metabolic.

Gastroenterologie

Lista nominalizaților: Dr. Maria Păunel, Dr. Gabriela Șmira, Dr. Florina Scutelnicu

Câștigător: Dr. Gabriela Șmira, medic primar Medicină Internă și Gastroenterologie, cu competențe în endoscopie digestivă diagnostică și ultrasonografie generală. A avut un rol important în echipa care a realizat, în premieră, într-un spital clinic privat din România, un transplant hepatic de la donator viu, intervenție complexă realizată pro bono pentru un pacient cu ciroză virală și hepatocarcinom.

Premiu special Libertatea – Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra 

Dr. Gindrovel Dumitra practică medicina de familie din anul 2000 în localitatea Sadova, județul Dolj, fiind un exemplu de implicare în comunitate. Este formator în Medicina de Familie din 2012 și doctor în Științe Medicale al UMF Craiova din 2016. Este vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei și coordonator al Grupului de Vaccinologie. Din 2016 reprezintă Colegiul Medicilor Dolj în Consiliul Național al CMR, iar din 2017 este secretar al Comisiei de Medicină de Familie din cadrul Ministerului Sănătății. Este Sectratul general al Colegiului Medicilor România.

Oftalmologie 

Lista nominalizaților: Dr. Andreea Ciubotaru, Dr. Ozana Moraru, Dr. Ștefan Pricopie, Dr. Andrei Filip

Câștigător: Dr. Andreea Ciubotaru, o personalitate în chirurgia oftalmologică românească. Este specializată în operații de cataractă, operații de strabism și intervenții oftalmologice în zona pleoapelor (ptoză, șalazion, excizie tumori oculare etc.). Este președinte al Societății Române de Oftalmopediatrie și Strabism și, din 2009 până în prezent, director medical și chirurg oftalmolog în cadrul Spitalului de Oftalmologie INFOSAN.

Premiu special Libertatea – Prof. Univ. dr. Dragoș Vinereanu

Dr. Dragoș Vinereanu este medic primar cardiolog și profesor universitar la UMF „Carol Davila” din București, cu o vastă experiență în ecocardiografie, cardiologie intervențională și diagnostic cardiovascular. Este șeful Secției Cardiologie II a Spitalului Universitar de Urgență București. De asemenea, este președintele Grupului de Lucru de Ateroscleroză al Societății Române de Cardiologie și președintele Comisiei de Cardiologie a Colegiului Medicilor din România.

Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

Lista nominalizaților: Dr. Ina Petrescu, Dr. Elena Martin, Dr. Amit Beedasy, Dr. Alina Mîtcan

Câștigător: Dr. Ina Petrescu, doctor în științe medicale și medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Are o experiență de 20 de ani în chirurgia plastică și 17 ani în chirurgia estetică. Activitatea sa include chirurgia reconstructivă a mâinii și feței, chirurgia oncologică a tumorilor pielii și părților moi, reconstrucția sânului după cancerul mamar, precum și chirurgia estetică a sânilor și remodelarea corpului după pierderi masive în greutate în urma intervențiilor bariatrice.

Medicină de familie

Lista nominalizaților: Dr. Sandra Alexiu, Dr. Daciana Toma, Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Dr. Răzvan Vintilescu

Câștigător: Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, cu competențe în ozonoterapie și ecografie generală. În prezent, aproape un milion de oameni îl urmăresc pe rețelele sociale, iar peste 4 milioane de români din întreaga lume urmăresc lunar materialele sale de educație medicală. A dezvoltat două formate editoriale distincte: „Pastila de Sănătate”, o emisiune care explorează relația dintre inteligența artificială și corpul uman, și „Istorie și Curiozități Medicale”, dedicată celor fascinați de dimensiunea culturală și istorică a medicinei.

ORL

Lista nominalizaților: Dr. Marina Trofimciuc, Dr. Daniela Ionescu, Dr. Vlad Pleșca

Câștigător: Dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL, antreprenor și fondatoarea Clinicilor ORL Dr. Daniela Ionescu. Este implicată activ în educația medicală și comunicarea despre sănătate, abordând teme legate de medicina modernă, leadership medical și provocările antreprenoriatului în sistemul privat. Prin proiectele sale online, oferă informații utile despre sănătate și despre realitățile construirii unui proiect medical cu impact.

Premiu special Libertatea – Dr. Rareș Nechifor

Dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, cu peste 20 de ani de experiență, este unul dintre pionierii radiologiei intervenționale din România și membru fondator al Societății Române de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (2009). De curând, a fondat primul spital virtual din România, platforma Medical Experts, care are deja 12.000 de pacienți în comunitate și peste 300 de medici.

Gala Doctorului Digital 2026, locul în care medicina și comunicarea s-au întâlnit

Miercuri, 11 martie, MINA Museum a devenit locul în care medicina și comunicarea s-au întâlnit într-un format complet nou pentru România. Gala Doctorului Digital 2026, organizată de Ringier România, alături de brandurile media Libertatea și Avantaje, a marcat prima ediție a unui eveniment dedicat exclusiv conținutului medical educativ din social media.

Atmosfera a fost una caldă, elegantă și plină de emoție. Invitații au vorbit despre responsabilitatea uriașă pe care o presupune comunicarea corectă în mediul online, în domeniul sănătății, într-o perioadă în care informația circulă cu viteza unui scroll, iar miturile pot deveni virale în câteva minute. În acest context, medicii prezenți la gală au fost aplaudați pentru curajul de a ieși din zona confortului profesional și de a intra în dialog direct cu publicul.

Prin conținutul lor educativ, acești medici construiesc comunități, inspiră încredere și contribuie concret la schimbarea comportamentelor legate de prevenție, tratament și stil de viață.

Gala Doctorului Digital 2026, un eveniment susținut de parteneri puternici

Gala Doctorului Digital 2026 a fost posibilă cu sprijinul partenerilor și sponsorilor care au crezut în proiectul nostru, aflat la prima ediție, branduri care au susținut ideea că educația în sănătate este o responsabilitate comună.

Sponsori: Novo Nordisk, Nan, Solgar, Klintensiv, UNSAR

Parteneri: Crama DeMatei, CityGrill, Oshee, Theflowers.ro, RoutineParis, Sanador. Multumiri MINA Museum pentru găzduire!

Seara a fost completată de un moment artistic special, susținut de chitaristul Dragoș Ilie, care a adus o notă de rafinament într-un program deja intens.

Ringier România, singurul publisher digital internațional prezent pe piața locală

Reamintim că Gala Doctorului Digital 2026 a fost susținută de două branduri media cu tradiție și credibilitate: Libertatea, primul ziar liber post Revoluție, și Revista Avantaje, prima revistă glossy de lifestyle feminin din România. Longevitatea lor înseamnă autoritate pe o piață media aflată într-o transformare continuă.

Cu 12 milioane de unici și 170 de milioane de afișări lunar, potrivit datelor SATI (BRAT), Ringier România, singurul publisher digital internațional prezent pe piața locală, este lider incontestabil, reconfirmându-și poziția de top în 2025. Portofoliul său include produse video, digitale și de print precum Libertatea, Viva!, Unica, Avantaje, Libertateapentrufemei, Elle, TV Mania și TV Satelit. Ringier România deține 70% din piața publicațiilor de lifestyle feminin din România, cu 5 milioane de unici și 30 de milioane de afișări lunar, precum și un total de 135 de milioane de video views în 2025, pentru Libertatea și zona de lifestyle feminin. Aceasta este forța de propagare a informației corecte.

gala doctorului digital 2026IconVEZI  GALERIA  FOTO(21 / 22)
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Fanatik
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Click.ro
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
TV Mania
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Citește și...
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
Bobonete, dezvăluire savuroasă despre viaţa personală a lui Carmen Tănase! A zis-o la TV: Eu nu am
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Orașul subteran care este cât Residence Militari a fost descoperit din greșeală și reprezintă o enigmă pentru arheologi
Ce i-au interzis medicii lui Mircea Lucescu, după problemele de sănătate. Cum arată selecționerul, după ce a fost internat de mai multe ori în ultima perioadă
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale
Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Bucurie imensă pentru celebra artistă! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Suntem complet îndrăgostiți” Foto
Bucurie imensă pentru celebra artistă! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Suntem complet îndrăgostiți” Foto
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Gabriela Cristea, cu buricul la vedere. Cum a reacționat soțul ei. A ținut să îi atragă atenția: „Și aici, la biserică…”
Gabriela Cristea, cu buricul la vedere. Cum a reacționat soțul ei. A ținut să îi atragă atenția: „Și aici, la biserică…”
Cum arată mama lui Theo Rose. Fanii au înțeles de la cine a moștenit artista frumusețea: „A devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”
Cum arată mama lui Theo Rose. Fanii au înțeles de la cine a moștenit artista frumusețea: „A devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”
Observator News
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vitamina care poate provoca cheaguri de sânge. Medicii avertizează asupra unui risc ignorat de mulți pacienți
Vitamina care poate provoca cheaguri de sânge. Medicii avertizează asupra unui risc ignorat de mulți pacienți
Activează „comutatorul de cortizol” și scapă de burta menopauzei în mod natural!
Activează „comutatorul de cortizol” și scapă de burta menopauzei în mod natural!
De ce au apărut cheaguri de sânge după unele vaccinuri COVID. Cercetătorii spun că au descoperit adevăratul motiv
De ce au apărut cheaguri de sânge după unele vaccinuri COVID. Cercetătorii spun că au descoperit adevăratul motiv
Un obicei zilnci îți poate crește cortizolul cu 50%. Hormonul stresului în exces e asociat cu boi de inimă și diabet
Un obicei zilnci îți poate crește cortizolul cu 50%. Hormonul stresului în exces e asociat cu boi de inimă și diabet
TV Mania
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton