John Alford a murit în închisoare. Actorul a fost condamnat pentru agresiuni sexuale împotriva minorilor

Actorul britanic John Alford, cunoscut pentru rolurile sale în serialele „Grange Hill” și „London’s Burning”, a murit în închisoare pe 13 martie, la vârsta de 54 de ani, la doar două luni după ce fusese condamnat pentru agresarea sexuală a două adolescente.

Alford, al cărui nume real era John Shannon, își ispășea pedeapsa de opt ani și jumătate în HMP Bure, Norfolk, Anglia. Conform unui purtător de cuvânt al Serviciului Penitenciar, „ca în cazul tuturor deceselor în custodie, Ombudsmanul pentru Închisori și Probațiune va investiga”. Detaliile despre circumstanțele decesului nu au fost încă dezvăluite, notează People.

Condamnarea lui John Alford a venit după ce, în aprilie 2022, actorul a oferit alcool fetelor cu vârste de 14 și 15 ani, la o petrecere din Hoddesdon, Hertfordshire, înainte de a le agresa sexual.

În cadrul procesului de la Curtea St. Albans, în august 2025, procurorul Chris White a declarat că Alford „era pe deplin conștient de vârsta victimelor, dar a ales să le exploateze — oferindu-le alcool și comițând infracțiuni sexuale împotriva lor”, conform BBC.

Actorul, găsit vinovat de patru capete de acuzare

Actorul a negat toate acuzațiile, susținând că povestea a fost o „înscenare” și că nu există dovezi ADN care să confirme agresiunile. Cu toate acestea, tribunalul l-a găsit vinovat de patru acuzații de activitate sexuală cu fata de 14 ani, precum și de agresiune sexuală și penetrare neconsensuală în cazul fetei de 15 ani.

La anunțarea verdictului, John Alford a strigat: „Greșit, eu n-am făcut asta!”.

Judecătoarea Caroline Overton a subliniat că faptele sale au avut un „impact semnificativ și de durată” asupra vieților victimelor.

Cariera lui John Alford, inițial promițătoare, a fost marcată de scandaluri. În 1999, a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru furnizarea de droguri unui jurnalist sub acoperire, ceea ce a dus la concedierea sa din „London’s Burning”, un serial de succes difuzat de ITV. Actorul își începuse cariera în copilărie, apărând în sitcom-ul „Now and Then”, și devenise faimos în anii ’80 pentru rolul din „Grange Hill”.

