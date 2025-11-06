  MENIU  
De la ce a pornit scandalul dintre Anca Alexandrescu și Dan Andronic, fostul ei soț: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul"

De la ce a pornit scandalul dintre Anca Alexandrescu și Dan Andronic, fostul ei soț: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul”

Adelina Duinea
.

Anca Alexandrescu și Dan Andronic au fost căsătoriți timp de doi ani, din ’96 până în ’98. Deși au trecut aproape trei decenii de când s-au despărțit, relația dintre ei rămâne tensionată. Chiar la începutul acestui an, jurnalistul a spus despre căsnicia cu candidata AUR la Primăria Capitalei că a fost un „accident” pe care încă îl regretă.

De la ce a pornit scandalul dintre Anca Alexandrescu și Dan Andronic

Anca Alexandrescu și Dan Andronic s-au căsătorit în 1996, au divorțat doi ani mai târziu, în 1998, și n-au avut copii împreună. Nu se cunosc detalii despre cum s-au cunoscut și nici despre motivele exacte pentru care s-au despărțit, însă cei doi și-au aruncat acuzații grave unul celuilalt în spațiul public.

Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Dan Andronic că le-a furat soțiile unor prieteni și că „a profitat din plin de pe urma afacerilor cu statul paralel”. La rândul lui, Andronic a acuzat-o pe fosta soție că lucrează pentru o televiziune care practică șantajul.

Schimbul de replici dintre Alexandrescu și Andronic a pornit de la conflictul dintre Andronic și televiziunea Realitatea Plus. Dan Andronic a declarat că a fost „atacat jegos” de fiica lui Maricel Păcuraru, afaceristul care controlează Realitatea Plus, după ce ar fi refuzat să-i cedeze acestuia din urmă publicațiile Evenimentul Zilei și Capital. Jurnalistul a răspuns la acuzațiile Alexandrei Păcuraru pentru ca mai apoi să fie acuzat din nou, de această dată de fosta soție.

„Dan Andronic a fost soțul meu”

„S-a pornit o avalanșă de jigniri atât la adresa mea, cât și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider că sunt ultimele care au dreptul să ne dea lecții de moralitate. Am văzut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzată pe nedrept că eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind plecată în concediu. Dar, am văzut că domnia sa dorește surse credibile; eu cred că sunt o sursă credibilă, având în vedere faptul că Dan Andronic a fost soțul meu.

Nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre defectele fizice ale cuiva și nu o voi face. Dar nu cred că Dan Andronic are calitatea morală să ne certe pe noi, pe familia Păcuraru și pe ceilalți prieteni ai Realității Plus. El trebuie să răspundă despre legăturile pe care le-a avut cu statul paralel despre care știe toată lumea și eu confirm că le-a avut încă de pe vremea lui Adrian Năstase, nu a lui Victor Ponta”, a declarat Anca Alexandrescu în 2023, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu l-a acuzat pe fostul soț că a furat nevestele a doi prieteni

Candidata AUR l-a acuzat pe fostul soț și că „a luat nevestele a doi prieteni”.

„Așa cum dânsul a stat la masă cu Florian Coldea și apoi, după ce s-au separat apele, a trecut în altă barcă, așa cum a stat la masă cu domnul Traian Băsescu, așa cum a putut să încaseze comisioane grase pe firmele sale, inclusiv în dosarul Microsoft, cred că este ultimul care ar trebui să ne dea nou lecții morale. Nu fac acuzații despre viața personală, dar cu atât mai puțin un om care a luat nevestele a doi prieteni are calitatea morală să ne dea nouă lecții și să vorbească, atât în public, cât și în privat, despre mine și despre colegii mei de la Realitatea”, a conchis Anca Alexandrescu, potrivit Ziare.com.

Dan Andronic a răspuns doi ani mai târziu

Abia doi ani mai târziu, Dan Andronic i-a dat replica fostei soții, după ce a fost atacat din nou în emisiunile postului Realitatea Plus.

„În martie 2024, Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea PLUS, a încercat să preia prin forță, prin presiuni și șantaj de la mine Evenimentul Zilei și Capital. Nu i-a ieșit. (…) I-am spus lucrul ăsta, am denunțat public lucrul ăsta și ce credeți că s-a întâmplat? Alexandra Păcuraru, fata lui, care pe vremea aia făcea emisiunea în prime time – Anca Alexandrescu încă nu apăruse pe firmamentul postului ca vedetă – m-a atacat jegos. O să găsiți jegurile pe care a putut să le spună fata lui Maricel Păcuraru, și aia altă doamnă.

Am răspuns, am explicat despre ce este vorba, însă imediat, doamna Alexandrescu, fosta mea soție, ca să fie clar, am fost căsătoriți acum foarte mulți ani, a fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul, 2 ani, ’96-’98, și nu avem niciun copil împreună, slavă Domnului!”, a spus Andronic.

„Nu voi ceda la șantaj”

Jurnalistul a explicat, într-un videoclip pe TikTok, de ce s-a abținut până la începutul acestui an să-i răspundă Ancăi Alexandrescu.

„Tot timpul am evitat să-i răspund doamnei Alexandrescu pentru că m-am gândit că are copii. Ea niciodată nu se gândește la ceilalți, la familii. Dimpotrivă, se insinuează în familiile altora fără să clipească. Acum este în familia lui Maricel Păcuraru. Și de acolo mă atacă în mod constant. Pot să bănuiesc că, într-un fel sau altul, are niște probleme din trecut, dar a cam depășit o limită.

De multe ori am vrut să-i răspund, dar de fiecare dată m-am gândit că are doi copii mari, care poate nu vor să audă anumite lucruri. Dar doamna Alexandrescu nu o face decât ca reprezentantă a unui trust care s-a bazat pe șantaj, pe presiune, care așa a reușit să ia 2 milioane de la AUR, 2 milioane de la PNL, vreun milion jumate de la PSD, bani buni.

Nu voi ceda la șantaj, nu voi trece de partea trustului de șantaj mediatic Realitatea PLUS, nu mă impresionează faptul că au zeci de pagini de Facebook pe care promovează aceleași mizerii – vorbim de ruși, înțeleg că este o rudă de-a lui Maricel Păcuraru care se ocupă de chestia asta. Am vrut să vă explic de unde se trage toată această poveste, de ce am devenit țintă pentru Realitatea PLUS”, a încheiat Andronic.

