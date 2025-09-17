Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului. Avocatul Adrian Cuculis: „A jucat prost”

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier, nefiind însă vinovat de producerea coliziunii. Cu toate acestea, actorul a fugit de la locul accidentului lucru care, potrivit avocatului Adrian Cuculis, îi poate aduce ani grei de închisoare.

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu

Potrivit imaginilor din tgrafic, Toto Dumitrescu nu ar fi fost vinovat de producerea accidentului în urma căruia o tânără a ajuns de urgență la spital. Cu toate acestea, bărbatul a ales să plece de la fața locului, dispărând timp de două zile înainte de a fi găsit de poliție.

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre pedeapsa pe care ar putea să o primească acum fiul lui Ilie Dumitrescu pentru faptele sale.

„Planul lui a fost să câștige timp. Fuga ridică suspiciunea că a consumat substanțe interzise. Drogurile nu dispar din organism așa repede, ci în câteva zile. Chiar și dup această perioadă, Medicina Legală poate demonstra nivelul de toxicitate. Din acest motiv, gestul lui nu doar că nu-l salvează, dar îi agravează situația”, a explicat avocatul pentru Wowbiz.

Potrivit lui Adrian Cuculis, odată cu fuga de la locul accidentului, Toto Dumitrescu și-a agravat situația.

„Părăsirea locului accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, echivalent cu uciderea din clupă. Daqcă ar fi rămas acolo, chiar și băut sau drogat, pedeapsa putea fi mai mică, de până la 5 ani”, a precizat avocatul.

De ce ar fi fugit actorul de la locul accidentului

Adrian Cuculis spune că planul lui Toto Dumitrescu a dat greș, acesta având o strategie care nu a făcut decât să „îl afunde și mai tare”.

„A jucat prost. A încercat să câtige timp pentru ca urmele de droguri să iasă din corp. Problema e că nu a reușit. Chiar și acum probele biologice pot arăta ce a consumat în ultimele zile. Este o strategie care îl afundă și mai tare”, a explicat el.

În anul 2021, Toto Dumitrescu a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins la volan sub infuelnța cocainei și a canabisului. Acum, acesta ar risca o pedeapsă mult mai dură.

„Instanțele nu mai au răbdare cu astfel de cazuri. Am văzut recent o hotărâre pentru o cantitate infimă de droguri, cu executare. Într-o situație aproape identică, persoana mai fusese condamnată pentru fapte rutiere, iar judecătorii au decis direct închisoare cu executare. Este foarte posibil ca și în cazul lui Dumitrescu să se întâmple același lucru”, a avertizat avocatul Adrian Cuculis.

