Toto Dumitrescu, declarație halucinantă, după ce a fost reținut de polițiști: „E fix răspunsul meu. Te pup!”

Toto Dumitrescu a făcut o declarație halucinantă pentru reporteri, după ce a fost prins de polițiști, la două zile după ce a fost implicat într-un accident rutier grav în București și a fugit de la fața locului.

Toto Dumitrescu, declarație halucinantă pentru jurnaliști, după ce a fost reținut de polițiști

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a oferit un răspuns halucinant când reporterii de la Observator l-au întrebat de ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat duminică, 14 septembrie, în București.

„Care e motivul pentru care ai fugit?”, a fost întrebat tânărul de 27.

„Că mă f***** în c**”, a răspuns Toto Dumitrescu zâmbitor.

„Ăsta e răspunsul tău?”, a insistat reporterul Bogdan Dinu.

„E fix răspunsul meu. Te pup!”, a replicat actorul.

„Ți se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?”, a mai întrebat jurnalistul.

„E vina ei”, a răspuns fiul lui Ilie Dumitrescu.

A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest. Urmează rezultatul analizelor de sânge

Toto Dumitrescu a fost reținut marți, 16 septembrie, pentru 24 de ore „pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest, un test rapid pentru depistarea consumului de droguri, făcut de polițiști la 48 de ore după accident, după ce l-au prins. Rezultatul nu este însă definitiv, verdictul final urmând să fie dat de analizele de sânge de la INML.

Actorul a fost prins drogat la volan în 2021

În 2021, Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști la volan sub influența substanțelor interzise. Actorul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității. Atunci, tânărul a fost depistat pozitiv pentru cocaină și alte substanțe interzise. Ulterior, Toto a încercat să-și schimbe stilul de viață.

