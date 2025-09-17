Toto Dumitrescu, declarație halucinantă, după ce a fost reținut de polițiști: „E fix răspunsul meu. Te pup!”

Toto Dumitrescu a făcut o declarație halucinantă pentru reporteri, după ce a fost prins de polițiști, la două zile după ce a fost implicat într-un accident rutier grav în București și a fugit de la fața locului.
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a oferit un răspuns halucinant când reporterii de la Observator l-au întrebat de ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat duminică, 14 septembrie, în București.
„Care e motivul pentru care ai fugit?”, a fost întrebat tânărul de 27.
„Că mă f***** în c**”, a răspuns Toto Dumitrescu zâmbitor.
A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest. Urmează rezultatul analizelor de sânge
Toto Dumitrescu a fost reținut marți, 16 septembrie, pentru 24 de ore „pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.
Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest, un test rapid pentru depistarea consumului de droguri, făcut de polițiști la 48 de ore după accident, după ce l-au prins. Rezultatul nu este însă definitiv, verdictul final urmând să fie dat de analizele de sânge de la INML.
Actorul a fost prins drogat la volan în 2021
În 2021, Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști la volan sub influența substanțelor interzise. Actorul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității. Atunci, tânărul a fost depistat pozitiv pentru cocaină și alte substanțe interzise. Ulterior, Toto a încercat să-și schimbe stilul de viață.