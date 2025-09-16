Toto Dumitrescu, fiul fostului jucător de fotbal Ilie Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier grav în București. Tânărul de 27 de ani a fugit de la locul faptei și este în acest moment căutat de polițiști. Imagini cu el imediat după coliziune au fost surprinse de camerele de luat vederi din împrejurimi.

Primele imagini cu Toto Dumitrescu la locul accidentului rutier din București de la care a fugit

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier în Capitală. Surse din anchetă susțin că tânărul, care și-a abandonat mașina la locul accidentului, conducea cu viteză foarte mare.

În total, trei autoturisme au fost avariate în urma coliziunii. Șoferița uneia dintre mașini a fost rănită și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale. Tânăra de 23 de ani riscă să nu-și poată relua carieră sportivă în urma incidentului, potrivit România TV. Tot România TV a prezentat luni seară, 15 septembrie, primele imagini cu Toto Dumitrescu la locul accidentului.

„La data de 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București, potrivit Adevărul.ro.

După câteva discuții cu ceilalți șoferi implicați în coliziune, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului. Astfel, cercetările au fost preluate de „polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a mai transmis Brigada Rutieră București.

În 2021, Toto Dumitrescu a fost prins drogat la volan

În 2021, Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști la volan sub influența substanțelor interzise. Actorul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității. Tânărul a fost depistat pozitiv pentru cocaină și alte substanțe interzise. Ulterior, Toto a încercat să-și schimbe stilul de viață.

