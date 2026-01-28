Părinții unuia dintre adolescenții care l-ar fi ucis pe Mario vor să îl scoată din țară. Primarul localității face dezvăluiri

Părinții unuia dintre adolescenții care l-ar fi ucis pe Mario fac demersuri pentru a îl scoate din țară pe acesta, conform primarului localității Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți. Momentan, copilul se află într-o unitate de neuropsihiatrie, conform informațiilor pe care autoritățile locale le au. Iată ce declarații a făcut primarul localității în care s-a întâmplat crima care a șocat România.

S-ar pregăti scoaterea din țară a copilului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario

Primarul localității Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți, a declarat că a aflat de la discuțiile din comunitate despre posibilitatea ca părinții minorului de 13 ani, acuzat că ar fi ajutat la uciderea lui Alin Beride, să încerce să îl scoată în afara țării.

Primarul spune că nu a primit informația direct și nici nu are confirmări din partea părinților că ar avea o astfel de intenție. Pentru moment, băiatul de 13 ani este internat într-o clinică de neuropsihiatrie.

Edilul a spus că informațiile privind o eventuală fugă a copilului în străinătate sunt zvonuri care au circulat imediat după ce s-a aflat adevărul despre crima odioasă, însă familia nu a vorbit nimic cu autoritățile locale. Primarul a spus că nu îl cunoaște personal pe băiatul minor și că acesta nu a locuit în comuna Sânmihaiu Român înainte de incident.

„N-a fost direct, dar aşa a ajuns la mine: că ei intenţionează să ducă băiatul, nu ştiu la ce moment, că tatăl lucrează acolo (n.r.: în Spania), mama şi să plece afară. E o informaţie, dar nu este verificată, că nu vreau să vă spun prostii, ştiţi ce zic? Aşa a ajuns la mine de la locuitori, că ar veni din partea bunicilor şi asta am spus şi eu mai departe”, a spus primarul Viorel Mărcuți.

Mai mult, edilul spune că zvonurile despre un astfel de gest ar fi luat naștere cu aproximativ o săptămână înainte, în momentul în care se vehicula că minorul ar putea ajunge în comună.

„Pe noi nu ne-a anunţat nimeni, nu l-am văzut noi sau cineva din colegii mei ca să ştim. Eu, sincer, nici nu-l cunosc şi încă nu a locuit deloc la noi în comună”, a precizat edilul.

Ce măsuri s-au luat în cazul minorului

Viorel Mărcuți susține că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș ar fi intervenit și ar fi luat ca măsură interdicția ca băiatul să iasă din țară.

„Am înţeles că băiatul a fost internat de către Direcţie şi s-a instituit măsură, nu mai are cum… În momentul în care s-au mişcat lucrurile şi cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara au intervenit, cu siguranţă, nu se va întâmpla asta. Am văzut şi poziţiile dumnealor”, a spus edilul.

El a mai spus că a primit informații neoficial privind faptul că minorul era consumator de substanțe interzise.

„Ce am aflat de la Poliţie, neoficial, că într-adevăr, s-au găsit substanţe în sânge. Consum de marijuana, am înţeles”, a declarat Viorel Mărcuți.

