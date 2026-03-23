Leonid Radvinsky, miliardarul care deținea OnlyFans, a murit la 43 de ani

Leonid Radvinsky, proprietarul platformei de conținut pentru adulți OnlyFans, a murit de cancer la vârsta de 43 de ani, a anunțat compania într-un comunicat.

Leonid Radvinsky, antreprenor ucraineano-american și proprietarul platformei OnlyFans, a murit de cancer la doar 43 de ani, a anunțat compania luni, 23 martie.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky. Leo a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul”, a declarat un purtător de cuvânt al OnlyFans.

„Familia sa a solicitat respectarea intimității în aceste momente dificile”, a completat acesta, citat de Reuters.

Leonid Radvinsky a achiziționat Fenix ​​International Limited, compania-mamă a OnlyFans, în 2018 și a ocupat funcția de director și acționar majoritar al acesteia.

Citește și: Momente dificile pentru Elena Gheorghe. Vedeta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi: „Nu e deloc ușor”

Citește și: Ioana Năstase, jefuită în vacanță. „Am ajuns la consulat ca să mă pot întoarce”

De asemenea, conduce Leo, un fond de capital de risc pe care l-a fondat în 2009, care se concentrează în principal pe investiții în companii de tehnologie.

Afaceristul plănuia să vândă o parte din acțiunile OnlyFans

OnlyFans, fondată în 2016 de antreprenorul britanic Tim Stokely, a câștigat popularitate în timpul pandemiei de COVID-19, deoarece carantina i-a determinat pe creatori și consumatori să se mute online, transformând platforma bazată pe abonament într-o sursă principală de venit și divertisment la nivel global.

Citește și: Ce relație au Mario Fresh și Alexia Eram la doi ani de la despărțire: „Ne mai vedem”

Citește și: Iulia Albu, declarații despre Mirabela Grădinaru: „Nu e Prima Doamnă. Nu interesează pe nimeni viața personală a președintelui”

Potrivit publicației menționate anterior, OnlyFans analiza, înainte de decesul lui Leonid Radvinsky, vânzarea unei participații majoritare către firma de investiții Architect Capital, într-o tranzacție care evaluează compania la aproximativ 5,5 miliarde de dolari, inclusiv datorii.

Sursă foto: Instagram

