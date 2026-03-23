Momente dificile pentru Elena Gheorghe. Vedeta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi: „Nu e deloc ușor”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Elena Gheorghe și familia ei trec prin momente dificile, după o persoană dragă lor a fot nevoită să părăsească familia. Vedeta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi vorbind despre cât de importantă este această persoană pentru întreaga familie.

Elena Gheorghe a rămas fără bona filipineză

Elena Gheorghe se confruntă cu momente dificile, după ce bona filipineză pe care o avea a fost nevoită să plece la ea acasă. Despărțirea a afectat-o enorm, atât pe ea, cât și pe restul familiei.

Bona filipineză a fost cu familia Elenei Gheorghe timp de 7 ani, iar din bonă s-a transformat ușor într-un membru al familiei. Ea și-a câștigat respectul și iubirea tuturor, iar acum, Elena Gheorghe suferă după despărțirea de prietena ei și persoana pe care s-a putut baza ani de zile.

Vedeta a vorbit despre cât de afectată este întreagă familie, care o iubea enorm pe bonă.

„Bona noastră a plecat. E greu. Ne-a fost prietenă, a fost parte din familie. După 7 ani jumătate…Momentan încercăm să ne revenim. Nu e deloc ușor. Am trecut cu ea prin toate lucrurile astea, inclusiv prin pandemie, inclusiv prin momente bune, rele.

A fost un om care ne-a fost aproape și acum a fost nevoită să plece acasă, la familia ei. Știam că va pleca de acum 2-3 luni. Și pentru ea a fost destul de greu să ne zică că e nevoită să meargă acasă. Se obișnuise aici și voia să rămână în continuare.

Vom păstra legătura. Noi sperăm să vină în vacanță la noi, ea speră să mergem la ea în Filipine. A venit o bonă și a plecat o parte din familia noastră. Încercăm să ne revenim și noi și copiii.”, a spus Elena Gheorghe pentru cancan.ro.

Mesaj emoționant al vedetei

Elena Gheorghe a scris un mesaj pentru Melanie, bona filipineză care a devenit parte din familia ei acum 7 ani, când a intrat pentru prima oară în casa ei.

Recent, vedeta, soțul ei și copiii acestora au fost nevoiți să își ia la revedere de la femeia care a fost stâlpul casei vreme de aproape șapte ani.

„Acum șase ani și jumătate a venit la noi ca bonă, dar în timp a devenit parte din familia noastră. Nu a fost doar omul care ne-a ajutat… a fost omul care ne-a fost alături în fiecare zi, la bine și la greu.

Aseară am stat la masă pentru ultima dată… și parcă niciunul dintre noi nu a vrut să spună că este ultima. Pentru că atunci când spui „ultima”… doare mai tare. Știam că momentul acesta va veni cândva, dar nu ne-am imaginat cât de greu va fi.

Astăzi ne luăm rămas bun… ? A avut grijă de copiii noștri, de casa noastră, de noi…și fără să ne dăm seama, ne-a intrat în suflet pentru totdeauna. Un om cu un suflet rar. Un om loial.

Un om cu o bunătate pe care nu o întâlnești des. Nu a fost doar ajutor în casa noastră… a fost sprijin, liniște, căldură și iubire.

Pleacă la familia ei, pentru că și acolo este nevoie de ea. Iar noi o lăsăm să plece cu inima strânsă și cu lacrimi în ochi…pentru că sufletul nu înțelege întotdeauna ce înțelege mintea.

Nu știm dacă ne vom mai revedea vreodată, dar știm sigur că nu te vom uita niciodată.

Sunt oameni care vin în viața ta pentru o perioadă…și devin pentru totdeauna parte din tine.

Îți mulțumim pentru toți acești ani. Pentru răbdare. Pentru grijă. Pentru bunătate. Pentru iubire. Îți mulțumim pentru tot.

Ne va fi dor de tine mai mult decât pot spune cuvintele… Casa noastră va fi întotdeauna și casa ta, pentru că vei rămâne mereu parte din familia noastră. We love you, Melanie. ❤️”, a fost mesajul emoționant al Elenei Gheorghe.

Urmărește-ne pe Google News