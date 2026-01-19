Cum arată apartamentul Elenei Gheorghe. Artista l-a achiziționat în urmă cu 12 ani pentru suma de 300.000 de euro

Elena Gheorghe locuiește într-un duplex spectaculos în Vitan Residence 2, achiziționat în 2014 cu 300.000 de euro. Situat în București, apartamentul combină designul modern cu funcționalitatea pentru familia artistei.

Cum arată apartamentul Elenei Gheorghe

Elena Gheorghe (40 ani) a transformat un duplex impresionant într-un sanctuar modern și confortabil, în care își crește cei doi copii alături de soțul său, Cornel Ene. Achiziționat în urmă cu 12 ani pentru aproximativ 300.000 de euro, apartamentul reflectă perfect personalitatea energică și sofisticată a cântăreței.

Situat în complexul Vitan Residence 2, apartamentul Elenei Gheorghe impresionează prin designul său modern și amplasamentul practic. Cu o suprafață de 180 de metri pătrați, locuința se întinde pe două etaje, conectate printr-o scară interioară.

„Am căutat casă în zone precum Pipera sau Băneasa, dar am ajuns la concluzia că ne-am fi petrecut ziua în maşină, în aglomeraţie, încercând să ajungem în centrul orașului, unde ne desfășurăm activitatea”, declara Elena Gheorghe în 2014, potrivit Cancan.

Duplexul cuprinde cinci camere, inclusiv un living spațios unde artista își petrece timpul cu familia și unde repetă la pian. Mobilierul modern, completat de o canapea confortabilă, creează o atmosferă primitoare. Bucătăria, decorată în nuanțe de alb, reflectă simplitatea elegantă a stilului Elenei.

Dormitoarele, situate la etajul superior, oferă intimitate și confort fiecărui membru al familiei. Camera fiicei sale, Amelie, este decorată în tonuri de roz, emanând o energie jucăușă și veselă. În plus, artista și-a amenajat un dressing generos, perfect pentru a-și păstra cele mai frumoase costume de scenă.

Citește și: „Încerc să stau mai mult lângă copii și soț”. Ce decizie a luat Elena Gheorghe după ce a sărbătorit 20 de ani de carieră la Sala Palatului/ Exclusiv

Citește și: Elena Gheorghe, despre relația cu frații ei, Costin Gheorghe și Ana Pârvulescu: „Întotdeauna am rămas copii, eu cea responsabilă” / Exclusiv

Ce stil de parenting a adoptat artista

Elena Gheorghe și Cornel Ene sunt căsătoriți de 12 ani și formează un cuplu solid atât în viața personală, cât și în cea profesională. Într-un interviu recent, cântăreața a descris dinamica familiei lor.

„E foarte complexă, aș putea spune, e frumoasă, este și solicitantă, are foarte multe nuanțe, dar cel mai important e că există, că suntem împreună și că suntem sănătoși”, a declarat artista.

Citește și: Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”

Citește și: Mario Iorgulescu, declarații sfidătoare după ce a fugit din clinica din Italia: „Justiția n-are ce să-mi facă”. Ce spune despre Dani Vicol

Deși au stiluri diferite de parenting, cei doi reușesc să găsească un echilibru.

„E mult spus certat, dar, în general, ne contrariem pe teme profesionale și pe teme familiare pentru că el este mai indulgent, eu sunt polițistul rău. Eu sunt puțin mai autoritară, îmi doresc ca și cei mici să învețe mai mult, să se culce mai devreme, să fie mai liniștiți, însă el a ales să fie polițistul bun”, a explicat Elena Gheorghe.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată apartamentul Elenei Gheorghe

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News