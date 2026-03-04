  MENIU  
Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene: „N-aș reuși să tolerez"

Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene: „N-aș reuși să tolerez”

Adelina Duinea
.

Elena Gheorghe a vorbit, în exclusivitate pentru VIVA!, despre începutul relației cu soțul ei, Cornel Ene, dar și despre valorile pe care încearcă împreună să le insufle celor doi copii ai lor, Nicholas și Amelie. Totodată, cântăreața a spus ce nu ar accepta niciodată în relația de cuplu, dar și ce piesă de suflet tocmai a lansat alături de Adela Popescu.

Elena Gheorghe, dezvăluiri despre începutul relației cu Cornel Ene

Elena Gheorghe și Cornel Ene, soțul ei, formează un cuplu încă din 2005. Relația lor a fost mai întâi una de prietenie, pe vremea când împărțeau scena în trupa Mandinga. Prietenia lor a devenit treptat o relație frumoasă, solidă și îndelungată de iubire. S-au căsătorit în 2012, și sunt părinții a doi copii care le împărtășesc pasiunea pentru muzică, Nicholas și Amelie. Invitată recent la balul Bridgerton, Elena a oferit detalii rare despre începutul relației dintre ea și soțul ei, pentru VIVA!.

Nu a fost dragoste la prima vedere

Personajele principale din sezonul 4 „Bridgerton” se îndrăgostesc la prima vedere, a fost la fel și în cazul tău și al soțului tău?

Nu a fost chiar la prima vedere. Noi am fost foarte buni prieteni. Ne-am cunoscut mai întâi extrem de bine ca prieteni, chiar ne spuneam of-urile unul altuia. Noi ne-am îndrăgostit pe parcurs și cred că e mai sănătos așa, pentru că se pune acea bază. Dacă există prietenie și există cumva o bază de comunicare, după aia poate interveni și dragostea și acea flacără. Pentru că atunci când se stinge flacăra îndrăgostelii, rămâne baza.

Citește și: Cum arată apartamentul Elenei Gheorghe. Artista l-a achiziționat în urmă cu 12 ani pentru suma de 300.000 de euro

Ce nu ar accepta niciodată Elena Gheorghe în căsnicia ei

Elena Gheorghe și Cornel Ene la nunta lor din 2012 (5)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 27)

Ce nu ai accepta niciodată într-o relație?

În primul rând violența fizică, verbală. Niciun fel de violență n-aș accepta. Și cred că n-aș reuși să tolerez minciuna. Pentru că atâta timp cât nu există încredere, consider că acea relație nu are de ce să existe.

Ce valori încearcă să le insufle copiilor lor

Care sunt cele mai importante valori pe care tu și soțul tău încercați să le transmiteți copiilor voștri?

În primul rând, onestitatea. Onestitatea în fața propriei persoane, pentru că trebuie să fii onest cu tine, trebuie să știi lucrurile bune pe care le faci, trebuie să știi și minusurile și să lucrezi la ele. Trebuie să fii onest cu cel de lângă tine, să comunici cu el ceea ce îți place, ceea ce nu-ți place. Consider că de aici pleacă tot. Dacă știi ce vrei și știi exact cum ești și cine ești, apoi poți construi pe… pe aceste lucruri și poți ajunge să faci ceea ce îți place.

Citește și: Elena Gheorghe, despre relația cu frații ei, Costin Gheorghe și Ana Pârvulescu: „Întotdeauna am rămas copii, eu cea responsabilă” / Exclusiv

Elena Gheorghe și Adela Popescu au lansat o piesă despre prietenie

La ce lucrezi în acest moment?

Acum lucrez la următorul meu single, care va fi alături de Adela Popescu. Este o piesă despre prietenie. Este un mesaj foarte, foarte frumos, care se numește „Îți mulțumesc pentru că ești”. Poate fi dăruit oricărei persoane importante din viața fiecăruia dintre noi, fie că este prietenă, fie că este mamă, fie că este soră. Am vrut cumva să povestesc un pic despre relația mea cu Adela, care pornește de undeva de prin clasa 9-10 din liceu.

Am vrut ca oamenii să creadă în prietenii pentru că ele există și să încurajăm să fie prieteni, să încurajăm încrederea în oameni pentru că dacă nu există încredere unul în celălalt, societatea ușor, ușor nu va mai exista, va exista doar individualitate.

Foto: Instagram

