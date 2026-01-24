Elena Gheorghe dezvăluie secretul mariajului cu Cornel Ene: „Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp!” Așa păstrează vie iubirea după 14 ani

Elena Gheorghe vorbește cu o naturalețe rară despre viața de cuplu și despre modul în care ea și soțul ei, Cornel Ene, reușesc să mențină echilibrul într-o relație care durează de peste un deceniu. Artista, mamă a doi copii și una dintre cele mai iubite voci din România, nu se ferește să recunoască faptul că, dincolo de armonie, există și provocări, însă secretul lor stă în comunicare, reguli clare și timp petrecut în doi.

Cum reușesc să mențină flacăra iubirii vie după 14 ani de mariaj

Elena și Cornel au înțeles că, pentru ca o relație să rămână puternică, trebuie hrănită constant. Chiar dacă programul lor este încărcat, au o regulă de la care nu se abat: vacanțe doar pentru ei doi, fără copii, fără concerte, fără obligații profesionale.

„Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp, ne luăm vacanțe doar pentru noi doi. Măcar o vacanță la șase luni, să fim doar noi, să ne amintim de noi, să știm cum suntem noi și unde suntem noi la acele momente”, a spus artista pentru viva.ro. Pentru ea, conexiunea dintre parteneri este fundamentul întregii familii: „Eu cred că conexiunea dintre părinți reflectă comportamentul copiilor, reflectă tot ceea ce se întâmplă în întreaga casă.”

Această reconectare periodică îi ajută să rămână uniți, să se redescopere și să nu lase rutina să le umbrească relația.

De la ce apar neînțelegerile în relația lor

Ca în orice cuplu, și la ei există momente tensionate, însă nu pe plan personal, ci profesional. Amândoi sunt perfecționiști, implicați în proiecte artistice, iar opiniile diferite pot aprinde scântei.

„Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională, pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite. Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert”, mărturisește Elena.

Totuși, aceste discuții nu le afectează viața de familie. În vacanțe, spune ea, sunt „într-un fel de honeymoon”, iar tensiunile profesionale rămân în urmă.

Cum colaborează cu soțul ei în creșterea copiilor

Elena și Cornel formează o echipă solidă și în rolul de părinți. Pentru că lipsesc des de acasă din cauza programului artistic, au simțit la un moment dat că cei mici profită de dorința lor de a compensa absența. Așa că au stabilit reguli clare, adaptate vârstei copiilor, dar și nevoii lor de autonomie.

„Aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Veneam acasă, le făceam totul pe plac, iar ei profitau. Așa că am făcut niște mici reguli interioare”, a mai explicat artista pentru aceeași sursă. Nu le dezvăluie, pentru că „sigur ar ajunge la urechile copiilor”, dar subliniază că sunt lucruri firești, pe care mulți părinți le aplică.

Pentru Elena, cheia este echilibrul: fermitate, dar și ascultare. „Negociem până când se ajunge exact la ceea ce dorim noi, dar în același timp încercăm să-i ascultăm și pe ei. Nu poți să intri cu forța și să spui «trebuie să faci asta!». Sunt totuși niște copii și au nevoie de îndrumare.”

Artista recunoaște că parentingul modern vine cu multe informații, dar și cu riscul de a deveni prea permisiv. „Nu trebuie să cădem în capcana asta. Noi suntem cei care îi îndrumăm pe ei, nu ei sunt cei care decid tot.”

