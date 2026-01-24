  MENIU  
Anca Sigartău, dezvăluiri rare despre nepoata ei: „Doreşte sǎ devinǎ cântǎreațǎ de operǎ la Opera din Paris". Anastasia Maria a împlinit 10 ani

Anca Sigartău, dezvăluiri rare despre nepoata ei: „Doreşte sǎ devinǎ cântǎreațǎ de operǎ la Opera din Paris". Anastasia Maria a împlinit 10 ani

Oana Savin
.

Anca Sigartău (58 ani) a făcut dezvăluiri rare despre nepoata ei, Anastasia Maria, care pe 22 ianuarie a împlinit 10 ani. Fetița pare să fi moștenit pasiunea pentru artă de la bunica ei și visează să ajungă cântăreață de operă, însă nu oriunde, ci la Opera din Paris.

Anca Sigartău, dezvăluiri despre nepoata ei

Anca Sigartău obișnuiește să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, iar dezvăluirile despre fiica sau nepoata ei sunt rare. Acum că Anastasia, singura ei nepoată, a împlinit vârsta de 10 ani, actrița a decis să facă o excepție și să vorbească public despre cel mai tânăr membru al familiei sale.

„Cine e cea mai minunată fetiță din lume? Pentru fiecare dintre voi este fetița, nepoțica dvs, fiecare ce “deține” în familie… Pentru mine este Anastasia-Maria…nepoțica mea ( …fetița “fetiței” mele-deci o dragoste de două ori mai mare pe pământ şi de două eternități mai mare în Ceruri)”, a scris Anca Sigartău pe pagina ei de Facebook.

Actrița este recunoscătoare pentru Anastasia, care aduce bucurie întregii familii.

„Am primit-o acum 10 ani… si de 10 ani îi tot mulțumim lui Dumnezeu pentru darul primit … Nu avem cuvinte destule pentru a o face cum trebuie -(poate urmele genunchilor noştri de la rugăciune să Îi arate Bunului Dumnezeu bucuria pe care o trăim cu Anastasiuca Mǎriuca în viața noastră) şi aceastǎ postare (ce mă va face să zâmbesc peste mulți mulți ani). La mulți ani, fetița fetiței mele…”, a continuat ea.

Anastasia își dorește să devină cântăreață la operă

Anca Sigartău a ținut să menționeze că nu încearcă, prin această postare, să o facă cunoscută pe nepoțica ei, ci doar își arată fericirea și recunoștința pentru apariția ei, în viețile lor.

Mai mult, actrița a mărturisit că fetița are planuri mari pentru viitor și își dorește să ajungă cântăreață de operă. Dar nu oriunde, ci la Opera din Paris.

„PS dacă cumva vă împinge necuratul să gândiți-“ ia uite-o şi pe Sigartău cum o împinge pe nepoată-sa în față, eu zic să stați liniştiți… Anastasia doreşte sǎ devină cântăreață de operă la Opera din Paris… și acolo nu am cunoştințe…😂) deci-hai… să ne bucurăm de copii, nepoți şi de Viață!)”, a subliniat Anca Sigartău în mediul online.

Sursă foto: Facebook

