Cântăreața Senka Veletanlic a murit la 90 de ani. „Un ultim salut celei mai frumoase și mai mari Doamne dintre stelele muzicii!”

Cântăreața și actrița Senka Veletanlić a murit în somn la vârsta de 90 de ani, după ce s-a luptat cu o „boală gravă”.

Reacțiile emoționante ale fanilor

Fiul ei, compozitorul Vasil Hadžimanov, a anunțat vestea într-o postare emoționantă pe rețelele sociale. „În această dimineață, mama mea, Senka Veletanlić, ne-a părăsit după o boală gravă. A plecat liniștit, cu demnitate, în somn, ca o doamnă, așa cum i se cuvenea. Te iubesc, mamă. Mulțumesc, mamă”, a scris el.

Fanii vedetei bosniace au inundat anunțul cu mesaje de condoleanțe și omagii.

„Sincere condoleanțe ție și familiei tale, și un ultim salut celei mai frumoase și mai mari Doamne dintre stelele muzicii din fosta noastră mare Iugoslavie…”

„Sincere condoleanțe ție și familiei tale. A fost o mare cântăreață și o adevărată doamnă. S-a alăturat lui Zafir. Glorie veșnică!”

„Condoleanțe familiei. Am adorat-o pe Senka încă din copilărie și nimeni nu o va uita… Dumnezeu să o odihnească.”

„Condoleanțe sincere. Este o pierdere pentru întreaga Iugoslavie, o femeie magnifică cu o voce divină ne-a părăsit.”

„Condoleanțe, am crescut cu acest gen de muzică și mă bucur că încă există. O artistă și o doamnă minunată.”

„Ne amintim arta ei, frumusețea și delicatețea pe care le răspândea prin muzică și prezență. A fost o divă.” – sunt câteva dintre mesajele internauților.

Anii de glorie pe marile scene europene

Născută la Zagreb în 1936, Senka avea doar trei ani când a început să cânte la radio. Mai târziu s-a alăturat faimoaselor coruri din Zagreb, cu care a cântat în Paris, Belgia și Italia. A realizat primele înregistrări în 1958 și a început să cânte ca solistă pop la celebrul festival de la Opatija.

Totuși, ea a spus mai târziu că a început să cânte cu adevărat abia după ce a ajuns la Belgrad, în 1960, descriindu-se drept „o interpretă a cântecelor frumoase”. Cu toate acestea, primul ei LP a apărut abia după două decenii de activitate, deoarece s-a concentrat mult timp pe festivaluri.

Alături de soțul ei, cântărețul și compozitorul Zafir Hadžimanov, a realizat numeroase emisiuni TV și musicaluri. De asemenea, a jucat în filme precum Svanuće de Nikola Tanhofer și Tri de Aleksandar Petrović.

