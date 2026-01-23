Cântăreața Senka Veletanlic a murit la 90 de ani. „Un ultim salut celei mai frumoase și mai mari Doamne dintre stelele muzicii!”

Fiul ei, compozitorul Vasil Hadžimanov, a anunțat vestea într-o postare emoționantă pe rețelele sociale. „În această dimineață, mama mea, Senka Veletanlić, ne-a părăsit după o boală gravă. A plecat liniștit, cu demnitate, în somn, ca o doamnă, așa cum i se cuvenea. Te iubesc, mamă. Mulțumesc, mamă”, a scris el.
Fanii vedetei bosniace au inundat anunțul cu mesaje de condoleanțe și omagii.
„Sincere condoleanțe ție și familiei tale, și un ultim salut celei mai frumoase și mai mari Doamne dintre stelele muzicii din fosta noastră mare Iugoslavie…”
Născută la Zagreb în 1936, Senka avea doar trei ani când a început să cânte la radio. Mai târziu s-a alăturat faimoaselor coruri din Zagreb, cu care a cântat în Paris, Belgia și Italia. A realizat primele înregistrări în 1958 și a început să cânte ca solistă pop la celebrul festival de la Opatija.
Totuși, ea a spus mai târziu că a început să cânte cu adevărat abia după ce a ajuns la Belgrad, în 1960, descriindu-se drept „o interpretă a cântecelor frumoase”. Cu toate acestea, primul ei LP a apărut abia după două decenii de activitate, deoarece s-a concentrat mult timp pe festivaluri.
Alături de soțul ei, cântărețul și compozitorul Zafir Hadžimanov, a realizat numeroase emisiuni TV și musicaluri. De asemenea, a jucat în filme precum Svanuće de Nikola Tanhofer și Tri de Aleksandar Petrović.
Foto – Facebook
