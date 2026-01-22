JD Vance, vicepreședintele SUA, și soția sa, Usha Vance, așteaptă al patrulea copil, un băiețel, ce va veni pe lume la sfârșitul lunii iulie, a anunțat cuplul pe rețelele sociale.

Usha Vance este însărcinată cu al patrulea copil

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și soția sa, Usha Vance, așteaptă al patrulea copil, un băiețel, care se va naște la sfârșitul lunii iulie. Anunțul emoționant a fost făcut de pereche pe rețelele sociale, unde a scris că așteaptă cu nerăbdare sosirea noului membru al familiei.

„Suntem foarte încântați să vă anunțăm că Usha este însărcinată cu al patrulea copil, un băiețel. Usha și bebelușul sunt bine și așteptăm cu toții cu nerăbdare să-l întâmpinăm la sfârșitul lunii iulie.

În această perioadă agitată, suntem deosebit de recunoscători medicilor militari care au grijă de familia noastră și membrilor personalului care fac atât de multe pentru a se asigura că putem servi țara, bucurându-ne, în același timp, de o viață minunată alături de copiii noștri., a declarat cuplul, într-o postare pe rețelele sociale.

Cuplul, care are trei copii – Ewan, Vivek și Mirabel – își mărește familia, confirmând angajamentul lor față de valorile familiei tradiționale.

Cu ce se ocupă Usha Vance

Usha Vance, în vârstă de 40 de ani, are o poveste de viață inspirațională. Crescută în suburbiile orașului San Diego, ea este fiica unor imigranți din India, tatăl său fiind inginer mecanic, iar mama sa, biolog molecular.

După o copilărie modestă, Usha a urmat cursurile Facultății de Drept de la Universitatea Yale, unde l-a întâlnit pe actualul ei soț în 2010, într-un grup de discuții dedicat problemelor sociale din America.

Au trecut 63 de ani de când un președinte sau vicepreședinte SUA în funcție a devenit părinte

Urmându-și pasiunea pentru drept, Usha a avut o carieră impresionantă, lucrând ca juristă în San Francisco și colaborând cu figuri marcante ale justiției americane, precum președintele Curții Supreme John Roberts și judecătorul Brett Kavanaugh. În paralel, JD Vance, cunoscut pentru viziunile sale conservatoare, a militat pentru creșterea ratei natalității în SUA, un subiect de importanță națională, din punctul lui de vedere.

Acest eveniment fericit marchează o raritate în istoria politică a SUA. Ultimul copil născut în familia unui președinte sau vicepreședinte american aflat în exercițiu a venit pe lume în august 1963, odată cu nașterea prematură – și moartea sa, două zile mai târziu – a lui Patrick Kennedy, fiul cuplului prezidențial John-Jackie Kennedy.

