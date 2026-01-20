Jane Fonda a fost surprinsă într-un scaun cu rotile la sosirea pe aeroportul LAX, în această săptămână, pregătindu-se să ia un zbor din Los Angeles.

Jane Fonda, apariție îngrijorătoare în scaun cu rotile

Actrița în vârstă de 88 de ani, o adevărată legendă a Hollywoodului, continuă să impresioneze prin aparițiile sale pline de stil. Pentru această călătorie, Fonda a optat pentru o haină luxoasă de blană maro și o pereche de ochelari de soare asortați.

Bijuteriile din aur – inele și cercei – i-au completat ținuta, iar părul ei blond, coafat într-un bob ondulat, amintea de eleganța anilor ’50. Tenul luminos, pe care actrița a recunoscut că îl menține tânăr cu ajutorul chirurgiei estetice, a fost pus în valoare de un machiaj discret.

Scaunul cu rotile era împins de o angajată a companiei aeriene, în timp ce Fonda ținea două genți mici în brațe, restul bagajelor fiind transportate pe un cărucior separat.

Ultima întâlnire cu familia Reiner

Apariția vedetei în scaun cu rotile vine la câteva săptămâni după ce aceasta a dezvăluit că i-a întâlnit pe Rob și Michele Reiner chiar în seara dinaintea morții lor, caz în care fiul lor, Nick, urmează să fie judecat.

Fonda și familia Reiner participaseră împreună la petrecerea de Crăciun organizată de Conan O’Brien, cu o seară înainte ca trupurile cuplului să fie descoperite de fiica lor, Romy, în vârstă de 28 de ani, care locuia vizavi. Nick, în vârstă de 32 de ani, cunoscut pentru problemele sale cu drogurile și pentru diagnosticul de schizofrenie, ar fi avut o ceartă violentă cu părinții în timpul petrecerii.

Cu toate acestea, Fonda nu a menționat nicio tensiune familială atunci când și-a amintit de ultima întâlnire cu soții Reiner.

„Rob și Michele Reiner erau oameni minunați, grijulii, inteligenți, amuzanți, generoși, mereu cu idei despre cum să facă lumea mai bună, mai blândă”, a scris ea pe Instagram, la o zi după ce aceștia au fost găsiți morți.

„Mă ajutaseră să lansez Comitetul pentru Primul Amendament. I-am văzut alaltăieri, arătau sănătoși și fericiți. Sunt copleșită de durere. Șocată” – a transmis ea pe rețelele sociale.

Comitetul pentru Primul Amendament a fost fondat inițial în 1947 de tatăl ei, Henry Fonda, ca reacție la lista neagră de la Hollywood din perioada Red Scare. Jane Fonda a relansat organizația la finalul anului trecut.

La petrecerea lui Conan O’Brien, Nick ar fi fost implicat într-o „ceartă foarte zgomotoasă” cu părinții săi, potrivit TMZ. Michele le-ar fi spus prietenilor, de luni de zile, că încearcă să facă față problemelor fiului ei, afirmând: „Am încercat totul.”

Citeşte şi: Susanna Hoffs, solista trupei The Bangles, de nerecunoscut. Nu mai seamănă deloc cu diva anilor ’80

Citeşte şi: Goldie Hawn, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Cum arată acum una din cele mai iubite actrițe de la Hollywood

Citeşte și: Kelly Osbourne, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 85 de kilograme. Cum arată acum fiica regretatului Ozzy Osbourne

Lupta actriței cu bulimia

Jane Fonda a vorbit deschis despre anii în care a suferit de bulimie, o tulburare de alimentație care i-a marcat profund viața personală și profesională. Invitată în podcastul Call Her Daddy, actrița a rememorat perioada în care boala a pus stăpânire pe ea și a făcut-o să creadă că nu va trăi mai mult de 30 de ani.

„La 20 de ani începeam să fiu actriță de film și sufeream de bulimie. Am dus o viață secretă”, a spus actrița gazdei Alex Cooper. „Am fost foarte nefericită. Am presupus că nu voi trece de 30 de ani, pentru că aveam această tulburare de alimentație, era ca o dependență. Și apoi făceam și filme care nu mi-au plăcut foarte mult.”

Fonda a explicat că bulimia i-a acaparat rapid întreaga existență, transformându-i viața într-un cerc vicios al izolării și rușinii. În ciuda unei cariere în plină ascensiune și a unei familii, actrița simțea că pierde controlul.

„Nu mi-am dat seama că există grupuri cărora te poți alătura. Nu știam nimic despre asta. Nici măcar nu știam că există un cuvânt pentru asta”, a mărturisit vedeta din „Barbarella”.

Ea a descris și impactul devastator al bolii asupra sănătății și relațiilor sale:

„Dăunează felului în care arăți, sfârșești prin a arăta obosit. Devine imposibil să ai o relație autentică atunci când faci asta în secret. Ziua ta este organizată în jurul aportului de mâncare și apoi al consumului, ceea ce presupune să fii singur, ca nimeni să nu știe ce faci.”

Presiunile din industria filmului, dar și cele din familie, au alimentat ani la rând tulburarea. La 40 de ani, Fonda a realizat gravitatea situației: se simțea „din ce în ce mai rău” și a avut un moment de luciditate: „Dacă voi continua așa, o să mor!”

Foto – Profimedia / Hepta

Urmărește-ne pe Google News