Regizorul Rob Reiner și soția lui au fost uciși. Suspectul este fiul lor, Nick

Regizorul și actorul Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în casa lor pe 14 decembrie. Surse susțin că fiul lor, Nick Reiner, ar fi responsabil. Trupurile neînsuflețire ale celor doi au fost descoperite de fiica cuplului, Romy.

Rob Reiner și soția lui au fost uciși

Rob Reiner (78 ani) și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din Brentwood, Los Angeles, pe 14 decembrie. Potrivit informațiilor obținute de People, fiul lor, Nick Reiner, este suspectat de comiterea crimei. Poliția încă investighează cazul.

În după-amiaza zilei de duminică, 14 decembrie, în jurul orei 15.30, Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) a fost chemat pentru a interveni la o urgență medicală. La sosirea lor, echipajele au descoperit trupurile neînsuflețite ale unui bărbat de 78 de ani și ale unei femei de 68 de ani. Ulterior, surse au confirmat că victimele sunt Rob și Michele Reiner.

Trupurile celor doi soți au fost descoperite de fiica lor, Romy Reiner.

Nick Reiner avea probleme cu drogurile

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2016, Nick a vorbit despre lunga sa luptă cu dependența de droguri, care l-a dus în cele din urmă la o perioadă în care a rămas fără adăpost.

Nick a declarat că anii săi de dependență au stat la baza filmului semi-autobiografic „Being Charlie”, pe care l-a co-scris.

Tânărul a fost interogat de poliție, dar pentru moment nu a fost emis niciun mandat de arestare.

Cine a fost Rob Reiner

Rob Reiner a fost o figură marcantă în industria cinematografică, fiind cunoscut ca regizor, producător și actor. Cariera sa a inclus filme de succes precum «This Is Spinal Tap» (1984), «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally…» (1989), «Misery» (1990) și «A Few Good Men» (1992). De asemenea, a devenit celebru pentru rolul său ca Mike în sitcom-ul «All in the Family» creat de Norman Lear.

Născut în Bronx, New York, în 1947, Rob era fiul legendarului comedian Carl Reiner și al actriței și cântăreței Estelle Lebost.

El și Michele Singer Reiner s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru «When Harry Met Sally», regizat de Rob. Cei doi s-au căsătorit în 1989 și au avut împreună trei copii.

Anterior, Rob a fost căsătorit cu regretata Penny Marshall, care a murit în 2018, la vârsta de 75 de ani, din cauza complicațiilor cauzate de diabet.

Vedete internationale
