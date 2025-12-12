Raluca Pastramă, din nou în rochie de mireasă. Imaginile au generat numeroase reacții

Raluca Pastramă a surprins cu cea mai recentă apariție a sa, în rochie de mireasă. Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Raluca Pastramă, din nou în rochie de mireasă, după două căsnicii sfârșite prin divorț

Raluca Pastramă a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, însă nu pentru a păși spre altar, ci pentru a o susține pe Brigitte Pastramă, soția vărului ei, Florin Pastramă. Brigitte a dezvăluit că Raluca a fost aleasă ca model oficial pentru prima ei colecție de rochii de mireasă și de seară.

„Am ales ca model tot din familia Pastramă, pe verișoara lui Florin, pe Raluca, căreia îi mulțumesc foarte mult. Este o prezență feminină foarte frumoasă și se potrivește mult cu stilul rochiilor mele, nu mai vorbesc despre corpul ei superb care îmi va pune în evidență rochiile”, a explicat Brigitte, potrivit Libertatea.

Brigitte Pastramă a anunțat că va prezenta această colecție la Burj Al Arab, în Dubai, unul dintre cele mai exclusiviste locuri din lume. Ea a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să ajungă să prezinte acolo, iar acum acest vis devine realitate.

Rochia purtată de Raluca Pastramă în imagini este o creație spectaculoasă. Piesa are o fustă amplă, detalii sculpturale și aplicații strălucitoare. Corsetul pune în evidență silueta, în timp ce volanele dramatice și perlele aplicate manual oferă un plus de eleganță. Imaginile cu Raluca au generat numeroase complimente în mediul online.

Citește și: Ramona Olaru, flirt în public cu un tânăr. Prezentatoarea a lăsat de înțeles exact ce își dorește: „Eu nu sub brad vreau să stau”

Internauții au fost surprinși de această apariție, în contextul vieții sentimentale complicate a Ralucăi Pastramă. Între anii 2012 și 2021, Raluca a fost căsătorită cu artistul Pepe, alături de care are două fete, Maria și Rosa. În 2022, Raluca s-a recăsătorit cu Ibrahim Hanifi, alături de care are o fetiță, Maryam. Nici acest mariaj nu a durat însă. Cei doi s-au separat în 2023 și au semnat actele de divorț pe 2 decembrie 2024.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News