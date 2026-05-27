O femeie l-a reclamat la CEDO pe Cristian Mungiu. Care este motivul

O femeie l-a reclamat la CEDO pe Cristian Mungiu

Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați regizori români, devine, fără voia sa, protagonistul unui șir de acuzații bizare. O femeie din București l-a dat în judecată, susținând că ar fi fost urmărită și filmată fără consimțământul său de dronele cineastului, inclusiv în momente intime, precum vizitele la stomatolog, potrivit Libertatea.

Potrivit dosarelor aflate pe rol, procesele inițiate de femeia identificată ca G.I.A. împotriva lui Cristian Mungiu au început în 2022 și s-au desfășurat în instanțe din București și Constanța. Într-unul dintre cazuri, reclamanta a cerut despăgubiri substanțiale, argumentând că „de fiecare dată când iese din casă, chiar și în anumite magazine, este filmată din mai multe părți de dronele regizorului Mungiu Cristian fără a-și dori lucrul acesta”.

Mai mult, femeia a afirmat că regizorul ar fi implicat-o într-un proiect cinematografic fără consimțământul său, spunând că ar fi fost „supusă la muncă forțată din anul 2018 și până în prezent, lucrând la un film serial fără acordul său și fără contract de muncă”. Aceasta a susținut că regizorul, împreună cu părinții și vecinii săi, produce un film autobiografic, iar ea ar fi fost constrânsă să participe. În plus, a declarat că i s-a impus să poarte căști, ceea ce i-ar fi afectat auzul.

Noi plângeri la CEDO și alte instituții

Cu toate acestea, instanțele au respins definitiv toate cererile reclamantei. Tribunalul București a pronunțat o decizie nefavorabilă pentru G.I.A. în 2023, iar aceasta a fost menținută de Curtea de Apel București în 2024. Judecătorii au argumentat că „dincolo de caracterul general și nedovedit al acestei afirmații, o astfel de situație chiar reală dacă ar fi, nu reprezintă muncă forțată”.

Fără să se lase descurajată, în august 2025, femeia a depus un nou proces împotriva lui Cristian Mungiu, de această dată la Constanța, pentru „acțiune în răspundere delictuală”. Ea a înaintat plângeri și către instituții internaționale precum Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Guvernul României, cerând daune de ordinul zecilor de mii de euro.

Conform Libertatea, G.I.A. a inițiat și alte acțiuni legale împotriva unor televiziuni, companii precum HBO și PRO TV, dar și împotriva unui medic psihiatru. Medicul respectiv, care o consultase în 2017, i-a pus diagnosticul de „tulburare delirantă persistentă”. Recent, femeia a fost cercetată penal pentru portul sau folosirea fără drept a unor obiecte periculoase, însă ancheta a fost închisă fără a se ajunge la o condamnare.

Cristian Mungiu, în lumina reflectoarelor internaționale

În timp ce se confruntă cu aceste acuzații, Cristian Mungiu continuă să adune aprecieri internaționale. Regizorul a fost recent laureat pentru a doua oară cu prestigiosul premiu Palme d’Or pentru filmul său „Fjord”. În ciuda controverselor juridice în care este implicat, cariera sa artistică rămâne una de succes, fiind un nume de referință în cinematografia românească și internațională.

