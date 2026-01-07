Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui american Ronald Reagan, a murit

Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan și comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani.

Michael Reagan a murit la 80 de ani

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au anunțat moartea lui Michael Reagan într-o postare pe rețelele de socializare marți, numindu-l pe acesta „un gardian statornic al moștenirii tatălui său”.

„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingere, scop și un devotament constant față de idealurile președintelui Reagan”, a afirmat fundația.

Cauza morții sale nu a fost anunțată.

Reagan a avut doi copii cu a doua sa soție, Colleen.

Cine a fost Michael Reagan

Michael Reagan a fost colaborator la rețeaua de televiziune de dreapta Newsmax și era cunoscut pentru programul său radiofonic „The Michael Reagan Show”.

Michael s-a născut în 1945 și la doar câteva ore după naștere a fost adoptat de Ronald Reagan și de soția sa de atunci, actrița Jane Wyman.

Tânărul Reagan a călcat pe urmele părinților săi. După ce a urmat cursurile Universității de Stat din Arizona și ale Colegiului Los Angeles Valley, Reagan a devenit actor, iar mai apoi a avut propria emisiune radio sindicalizată și a scris mai multe cărți, inclusiv două despre călătoria sa personală, intitulate „On the Outside Looking in” și „Twice Adopted”.

De-a lungul vieții sale, Michael Reagan și-a concentrat timpul și asupra mai multor organizații caritabile, strângând fonduri în cursele de ambarcațiuni cu motor și fiind președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer timp de trei ani.

Ronald Reagan, cunoscut pentru încercările sale de a reduce puterea guvernamentală și pentru dedicarea președinției sale câștigării Războiului Rece, a murit în 2004, după o lungă luptă cu boala Alzheimer. Michael Reagan a promovat ideile tatălui său în calitate de președinte al Fundației Reagan Legacy.

