Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui american Ronald Reagan, a murit

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au anunțat moartea lui Michael Reagan într-o postare pe rețelele de socializare marți, numindu-l pe acesta „un gardian statornic al moștenirii tatălui său”.
„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingere, scop și un devotament constant față de idealurile președintelui Reagan”, a afirmat fundația.
Tânărul Reagan a călcat pe urmele părinților săi. După ce a urmat cursurile Universității de Stat din Arizona și ale Colegiului Los Angeles Valley, Reagan a devenit actor, iar mai apoi a avut propria emisiune radio sindicalizată și a scris mai multe cărți, inclusiv două despre călătoria sa personală, intitulate „On the Outside Looking in” și „Twice Adopted”.
De-a lungul vieții sale, Michael Reagan și-a concentrat timpul și asupra mai multor organizații caritabile, strângând fonduri în cursele de ambarcațiuni cu motor și fiind președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer timp de trei ani.
Ronald Reagan, cunoscut pentru încercările sale de a reduce puterea guvernamentală și pentru dedicarea președinției sale câștigării Războiului Rece, a murit în 2004, după o lungă luptă cu boala Alzheimer. Michael Reagan a promovat ideile tatălui său în calitate de președinte al Fundației Reagan Legacy.
Sursă foto: Profimedia
