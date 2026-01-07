  MENIU  
Interpretul de muzică populară Aurică Totolici, condamnat la 17 ani și șase luni pentru agresiuni sexuale asupra minorilor

Interpretul de muzică populară Aurică Totolici, condamnat la 17 ani și șase luni pentru agresiuni sexuale asupra minorilor

Oana Savin
Actualizat 07.01.2026, 08:48

Aurică Totolici, cântăreț român de muzică populară, a primit o pedeapsă de 17 ani și 6 luni pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Sentința, pronunțată pe 5 ianuarie 2026, poate fi atacată cu apel în 10 zile.

Aurică Totolici, condamnat pentru agresiuni sexuale

Aurică Totolici, un artist cu o carieră de peste două decenii, a fost condamnat la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru acuzații grave de agresiune sexuală. Sentința a fost pronunțată pe 5 ianuarie 2026 de Judecătoria Galați.

Potrivit Spynews, scandalul a izbucnit în 2024, când cântărețul de muzică populară a fost arestat preventiv, iar ulterior trimis în judecată pentru agresarea sexuală a trei minori. Doi dintre băieți, cu vârste între 14 și 16 ani, frecventau cursurile de canto oferite de artist la domiciliul său. În timpul lecțiilor, aceștia ar fi fost supuși unor abuzuri și filmați fără consimțământ. Cazul a luat amploare după ce un al treilea minor a mărturisit că a trecut prin experiențe similare.

Anchetatorii au efectuat percheziții la locuința lui Totolici, descoperind materiale video incriminatoare care confirmă acuzațiile. Aceste dovezi au fost esențiale în procesul de fond, în urma căruia magistrații au decis pedeapsa de peste 17 ani de închisoare.

Colegii cântărețului de muzică populară, șocați

Aurică Totolici nu era doar un cântăreț popular, ci și un fost membru respectat al ansamblului „Doina Covurluiului” din Galați, unde a activat timp de 22 de ani.

„Dânsul a ieșit la pensie, nu mai e angajatul instituției. A fost ca și solist la ansamblul Doina Covurluiului. Noi nu am avut nicio întâmplare de genul ăsta în instituție, am fost luați total prin surprindere”, a declarat Viorel Sandu, directorul Centrului Cultural Dunărea de Jos.

Citește și: Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii

Citește și: Ce fel de mamă este Nicole Cherry pentru Anastasia. Fiica vedetei are 4 anișori: „Suntem prietene, dar…”

Colegii artistului sunt profund afectați de această situație, accentuând faptul că imaginea lui Aurel Totolici contrastă puternic cu acuzațiile care i s-au adus.

Interpretul de muzică populară a fost o figură proeminentă în folclorul românesc, iar impactul acestui caz asupra comunității muzicale este considerabil.

Decizia Judecătoriei Galați nu este definitivă, iar inculpatul și celelalte părți implicate au la dispoziție 10 zile pentru a face apel.

Sursă foto: Captură video

