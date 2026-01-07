Un stomatolog și soția lui, găsiți morți în propria locuință. Copiii erau în casă în momentul tragediei

O comunitate întreagă din Columbus, Ohio, este zguduită după descoperirea șocantă a doi soți găsiți morți în propria casă, în ultimele zile ale anului. Ceea ce părea inițial o simplă verificare de rutină s-a transformat într-o anchetă complexă de crimă, în care poliția încearcă să afle cine i-a ucis pe Spencer și Monique Tepe, părinți a doi copii mici care se aflau în locuință în momentul tragediei.

Descoperirea macabră: colegii au dat alarma

Totul a început în dimineața zilei de 30 decembrie, când Spencer Tepe, dentist în vârstă de 37 de ani, nu s-a prezentat la locul de muncă. Absența lui a ridicat imediat semne de întrebare, deoarece era cunoscut ca fiind punctual și responsabil. Dr. Mark Valrose, colegul său de la Athens Dental Depot, a sunat la 911 pentru a cere un control de siguranță la domiciliul familiei.

„El este întotdeauna la timp și ne-ar fi anunțat dacă exista vreo problemă. Suntem foarte, foarte îngrijorați. Este complet ieșit din caracterul lui”, a declarat Valrose în apelul către dispecerat, potrivit People.

Un prim echipaj a ajuns la locuință în jurul orei 9:22, însă nimeni nu a răspuns la ușă. Îngrijorarea a crescut când mai mulți colegi ai lui Spencer au mers personal la adresă și au auzit copiii plângând în interior.

Corpurile au fost văzute prin fereastră

La ora 9:57, un prieten al familiei a sunat din nou la poliție, spunând că poate vedea trupul lui Spencer în casă și că acesta „pare mort”. Când polițiștii au intrat în locuință, au găsit ambii soți împușcați. Paramedicii au declarat decesul la fața locului.

Cei doi copii ai cuplului, aflați în casă în momentul atacului, au fost găsiți nevătămați.

Cauza oficială a morții, încă în așteptare

Potrivit documentelor poliției, Spencer fusese împușcat de mai multe ori, iar Monique, în vârstă de 39 de ani, avea cel puțin o rană prin împușcare în zona pieptului. Nu au existat semne de intrare forțată, iar la fața locului nu a fost găsită nicio armă.

Anchetatorii au transmis că nu există indicii care să sugereze o crimă urmată de sinucidere, ceea ce înseamnă că autorul sau autorii sunt încă în libertate. Până în acest moment, poliția nu a oferit detalii despre posibili suspecți.

Biroul medicului legist a confirmat că moartea celor doi este tratată ca dublă crimă. Totuși, raportul final al autopsiei nu a fost încă publicat, fiind necesare analize suplimentare, inclusiv testele toxicologice.

„Determinarea oficială a cauzei morții va fi stabilită după finalizarea tuturor procedurilor necesare”, a transmis biroul medicului legist.

Moartea lui Spencer și Monique Tepe a lăsat în urmă nu doar doi copii rămași fără părinți, ci și o comunitate devastată. Colegii, prietenii și vecinii descriu familia ca fiind unită, discretă și foarte implicată în viața profesională și personală.

Ancheta continuă, iar autoritățile fac apel la oricine ar putea avea informații relevante.

