Nicușor Dan, blocat la Paris. Aeronava cu care călătorește șeful statului nu poate decola. Ce spune despre achiziționarea unui avion prezidențial: „Nu se pune problema în 2026”

Președintele Nicușor Dan nu poate ajunge înapoi în România din Paris, pentru că aeronava militară cu care s-a deplasat în capitala Franței nu poate decola în condiții de siguranță. Parisul a fost surprins de ninsori abundente, motiv pentru care șeful statului trebuie să aștepte curățarea pistei pentru a putea decola.

Șeful statului a rămas blocat în capitala Franței

Nicușor Dan a participat marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), care a avut loc la Palatul Elysee și a fost găzduită de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Șeful statului trebuia să revină în România la finalul zilei de ieri, însă condițiile meteo nefavorabile l-au împiedicat să decoleze.

„Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3 – 4 noaptea și nu ar fi fost bine, iar acum e o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curățată pista, așteptăm până se curăță pista”, a explicat președintele.

El a fost întrebat despre achiziționarea unei aeronave prezidențiale, având în vedere că circulă cu o aeronavă militară, însă a răspuns că „nu se pune problema în 2026”.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștri care se duc în delegații care sunt importante, pentru că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal și pentru că nu avem comunicații înăuntru.

În momentul când suntem înăuntru suntem izolați de ce se întâmplă în țară”, a explicat Nicușor Dan, care își face deplasările oficiale cu o aeronavă Spartan, conform Agerpres.

„Am mai avut un incident tehnic cu Spartan”

Șeful statului a povestit că nu își aduce aminte să mai fi fost blocat vreodată, însă a avut un incident tehnic în Germania cu aeronava Spartan și a trebuit să rămână peste noapte.

„Avioane am mai pierdut, dar blocat – nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania și tot așa am stat peste noapte”, a spus șeful statului.

Ministerul Român al Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru Franța. Conform comunicatului, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei și vestul regiunii Champagne-Ardennes.

„Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 și 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle și 25% din zborurile programate între orele 6:00 și 14:00 pe aeroportul Orly”, se precizează în comunicatul MAE.

