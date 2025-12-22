Nicușor Dan anunță inițierea unui referendum în justiție. Reacția Consiliului Superior al Magistraturii

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie, că anul viitor va iniția un referendum în justiție, după ce a primit numeroase plângeri din partea magistraților, la scurt timp după lansarea documentarului Recorder.

Nicușor Dan anunță referendum în justiție

Nicușor Dan a anunțat că în luna ianuarie 2026 va iniția un referendum în rândul magistraților, în urma căruia va decide dacă CSM va rămâne sau va pleca „de urgență”.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ”, a afirmat președintele pe pagina lui de Facebook.

„Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a subliniat șeful statului.

Citește și: Salariul minim pe economie va crește din iulie 2026. Ce alte măsuri fiscale au fost luate de coaliția de guvernare

Citește și: Fără prime și sporuri pentru bugetari din 2026. Ilie Bolojan anunță concedierea „personalului în plus”: „Acesta este adevărul!”

Cum își explică șeful statului decizia

Nicușor Dan a precizat că a luat decizia după ce a primit din partea magistraților peste 2000 de pagini în care i-au fost semnalate „chestiuni foarte grave cu privire la sistemul de Justiție”.

„În esență, concluzia majorității acestor sesizări primite este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci în interesul unui grup pe care îl constituie și că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea, de multe ori, discreționară a acestui grup de persoane”, a explicat el.

De asemenea, Nicușor Dan spune că se va concentra și asupra felului în care sunt făcute promovările în justiție și modul în care se fac delegările și detașările.

„Sunt și chestiunile legislative pe care trebuie să ne concentrăm în perioada imediat următoare pentru a le rezolva pe termen scurt – cum se fac promovările, introducerea de criterii obiective, cine face parte din colegiile de conducere ale instanțelor, modul în care se fac delegări, detașări să fie mult mai precis formulat, astfel încât posibilitatea de atribuire discreționară să fie mult redusă. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris, pentru că e un gest de responsabilitate față de situația din justiție”, a subliniat președintele.

Citește și: Raluca Moroșanu, sancționată pentru critici la adresa justiției. Decizia luată de alți judecători ai Curții de Apel București

Citește și: Ilie Bolojan neagă căsătoria cu Ioana Fâșie: „Am refuzat comentarii pe tema asta”

Reacția judecătorilor CSM

Judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii susțin că au luat act de declarațiile președintelui și spun că acest referendum nu este prevăzut de „dispozițiile legale din cadrul niciunei profesii”.

„Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declarațiile Președintelui României, domnul Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și subliniază că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României”, transmite Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-un comunicat.

„Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”, mai susțin magistrații.

Secția pentru judecători a CSM susține că nu tolerează nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești.

„Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate”, se mai arată în comunicat.

„Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”, au mai precizat aceștia.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News