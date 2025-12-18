Salariul minim pe economie va crește din iulie 2026. Ce alte măsuri fiscale au fost luate de coaliția de guvernare

Începând cu 1 iuie 2026, salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei, au anunțat surse politice pentru Libertatea. Ministrul Muncii, Florin Manole, atrăgea atenția anterior faptului că puterea de cumpărare a românilor ar fi urmat să scadă în 2026, în lipsa unor venituri adecvate.
De asemenea, Coaliția de guvernare a decis reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, precum și a subvențiilor pentru partidele politice. Aceste măsuri vizează diminuarea cheltuielilor în sfera politică.
Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale au mai hotărât, pe 17 decembrie, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, fără a afecta salariile de bază.
Detalii suplimentare despre măsurile de stimulare economică vor fi prezentate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026. Aceste măsuri vor fi incluse în proiecția bugetară a anului viitor, potrivit publicației menționate anterior.
