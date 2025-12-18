Salariul minim pe economie va crește din iulie 2026. Ce alte măsuri fiscale au fost luate de coaliția de guvernare

Coaliția de guvernare a decis să mărească salariul minim pe economie din luna iulie 2026. De asemenea, anul viitor vor fi reduse și sumele forfetare pentru parlamentari și subvențiile partidelor.

Salariul minim va crește în iulie 2026

Începând cu 1 iuie 2026, salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei, au anunțat surse politice pentru Libertatea. Ministrul Muncii, Florin Manole, atrăgea atenția anterior faptului că puterea de cumpărare a românilor ar fi urmat să scadă în 2026, în lipsa unor venituri adecvate.

De asemenea, Coaliția de guvernare a decis reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, precum și a subvențiilor pentru partidele politice. Aceste măsuri vizează diminuarea cheltuielilor în sfera politică.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale au mai hotărât, pe 17 decembrie, reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, fără a afecta salariile de bază.

Ce modificări fiscale au fost stabilite pentru 2026

În domeniul fiscal, coaliția a hotărât reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026, cu eliminarea completă a acestuia în 2027.

De asemenea, s-a decis eliminarea taxei pe solarii, iar fondurile restante pentru proiectele de investiții din PNDL, Anghel Saligny și CNI vor fi alocate.

Detalii suplimentare despre măsurile de stimulare economică vor fi prezentate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026. Aceste măsuri vor fi incluse în proiecția bugetară a anului viitor, potrivit publicației menționate anterior.

