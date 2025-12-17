Fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea aparține Tribunalului București și a fost deja atacată de avocații celor doi.

Fostul ministru al Transporturilor, arestat într-un dosar de corupție

Răzvan-Alexandru Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost adus marți, 16 decembrie, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupția pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. La scurt timp el a fost reținut alături de omul de afaceri Cătălin Bușe.

Cei doi sunt acuzați că au încercat să dea mită directorului Registrului Auto Român (RAR) pentru un contract de întreținere a liniilor mecanizate.

Conform surselor, valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6^ dintr-un contract cadru de 2 milioane de lei. Fapta a avut loc în 2017. Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

Conform unui comunicat al DNA, după obținerea autorizărilor legale de la instanța competente, au fost făcute percheziții la domiciliu în două locații aflate pe raza municipiului Bucureștiului și a județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială„, se precizează în comunicat.

Registrul Auto a transmis că va colabora cu anchetatorii dacă îi vor fi solicitate informații și date. Răzvan Cuc și Cătălin Bușe vor fi prezentați miercuri instanței Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Care sunt acuzațiile

Procurorii afirmă că, în luna septembrie, Registrul Auto Român (RAR) a început o licitație publică de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA, pentru întreținerea echipamentelor folosite la verificarea tehnică a vehiculelor.

Între septembrie și noiembrie, cu sprijinul fostului ministru Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu, un procent de 6% din valoarea contractului, ca mită. Contractul urma să fie reînnoit între RAR și firma Euro Quip International SRL, administrată de Bușe.

Potrivit anchetatorilor, promisiunea a fost făcută în mai multe întâlniri și discuții, pentru ca directorul RAR să influențeze comisia care evalua ofertele și să grăbească semnarea contractului cu firma lui Bușe.

De asemenea, Bușe ar fi spus că mita va fi plătită în mai multe tranșe, la fiecare 3–5 luni, prima urmând să fie achitată înainte de Crăciun.

