Sorin Oprescu a fost prins lângă aeroportul din Salonic. Când ar putea fi extrădat fostul primar

Sorin Oprescu a fost prins și reținut în Grecia, în apropierea aeroportului din Salonic. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru corupție, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor.

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins în Grecia, în timp ce se afla în apropierea aeroportului din Slaonic. Se pare că acesta încerca să părăsească țara în care se afla încă din 2022, când a fugit din România.

Ministerul Justiției a confirmat că politicianul a fost eținut sâmbătă, 4 octombrie.

„În prezent, pe teritoriul statului elen sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare. Precizăm faptul că Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Oprescu Sorin Mircea, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.



„La data emiterii mandatului faţă de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel naţional şi internaţional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menţionată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autorităţile elene. În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului Bucureşti să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condiţiilor de detenţie. Tribunalul Bucureşti a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menţinerea arestării. În urma colaborării între autorităţile române şi omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reţinut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia„, se precizează în comunicat.

Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare

Luni, Sorin Oprescu va fi audiat de un procuror din Grecia, care îl va întreba dacă este de acord cu extrădarea în România, în baza mandatului european de arestare. Dacă își exprimă acordul, va fi trimis cu primul avion către București. În cazul în care refuză, procurorul va decide dacă va rămâne în libertate sau dacă va fi plasat în arest până la începerea procesului de extrădare.

Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 de Tribunalul București la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

După pronunțarea sentinței, acesta a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a încercat să obțină protecție pe motive medicale.

În trecut, autoritățile elene au respins extrădarea lui în trecut, după ce acesta a invocat condiţiile precare din închisorile din România.

