400 lei în plus pentru milioane de pensionari. Când intră banii în conturi și cine îi primește

În prag de iarnă, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță o nouă măsură de sprijin pentru pensionarii cu venituri reduse. Potrivit ministrului Petre-Florin Manole, peste 2,7 milioane de pensionari vor beneficia în luna decembrie de un ajutor financiar de 400 lei, ca parte din programul anual de protecție socială.

Sprijin pentru cei mai vulnerabili

Ajutorul de 400 lei reprezintă a doua tranșă din suma totală de 800 lei acordată în acest an pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. Ministrul Muncii a subliniat că fondurile sunt deja alocate în buget și că măsura vine în sprijinul celor mai afectați de creșterea costurilor de trai.

„Un număr de 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă”, a declarat Petre-Florin Manole, citat de digi24.ro.

Rectificare bugetară pentru susținerea măsurii

Pentru a susține această inițiativă, Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025. Conform documentului, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu peste 3 miliarde de lei. Din această sumă, peste 3 miliarde sunt direcționate către sistemul public de pensii, printr-o subvenție suplimentară de la bugetul de stat.

Totodată, bugetul asigurărilor pentru șomaj va fi suplimentat cu aproximativ 287 milioane de lei, iar sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale va primi o majorare de peste 21 milioane de lei.

Ministerul Muncii susține că această formă de sprijin nu este o soluție completă pentru dificultățile cu care se confruntă pensionarii, dar reprezintă un gest concret de solidaritate. Într-un context economic marcat de inflație și costuri ridicate, ajutorul acordat în decembrie vine ca o gură de oxigen pentru milioane de români în vârstă.

Foto – Hepta

