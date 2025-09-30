Ce spune Ilie Bolojan despre banii de pensii și salarii pentru următoarele luni. Anunțul premierului

Într-un moment în care echilibrul bugetar al României este pus la încercare de cheltuieli crescute și venituri sub presiune, premierul Ilie Bolojan a detaliat modul în care rectificarea bugetară va permite statului să-și mențină angajamentele financiare până la finalul anului. Măsurile anunțate vizează asigurarea fluxurilor de plată în sectoare-cheie, fără a afecta investițiile strategice sau proiectele aflate în derulare.

Rectificarea bugetară: fonduri pentru pensii, salarii și energie

Premierul Ilie Bolojan a oferit asigurări ferme că statul român are fondurile necesare pentru plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului 2025.

„Sunt bani de pensii și salarii, iar această rectificare asigură fluxurile de plăți pentru ca ele să fie achitate până la sfârșitul anului”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit digi24.ro. Premierul a precizat că Ministerul Muncii a primit 5,5 miliarde de lei, din care un miliard este destinat achitării facturilor la energie pentru consumatorii casnici din categoriile defavorizate. Restul sumei acoperă restanțele către companiile de energie, rezultate din plafonarea prețurilor din anii anteriori.

Pe componenta de pensii, Bolojan a recunoscut că „s-a alocat o sumă mică la rectificare”, însă pe zona de salarii au fost făcute alocări suplimentare pentru câteva ministere, astfel încât să se asigure fluența plăților în următoarele luni.

Fără tăieri de la investiții: Anghel Saligny primește suplimentare

Premierul a respins categoric ideea că fondurile pentru pensii și salarii ar fi fost obținute prin tăieri de la investiții. „Nu am luat bani de la investiții pentru pensii și salarii. Au fost suplimentate sumele pe aceste programe, având în vedere că volumul de lucrări derulate de companiile de construcții a fost mult mai mare decât cel programat la începutul anului”, a explicat Bolojan.

Programul Anghel Saligny, destinat investițiilor locale, a primit o suplimentare de peste 2 miliarde de lei, pe lângă cele 9,9 miliarde alocate inițial. Aceste fonduri vor permite achitarea facturilor emise până în vara acestui an, însă premierul a avertizat că „nu mai avem spații bugetare pentru a continua alte plăți pe programul Anghel Saligny anul acesta”.

Taxele nu vor crește, dar colectarea trebuie îmbunătățită

În ceea ce privește politica fiscală, Ilie Bolojan a subliniat că nu este nevoie de noi creșteri de taxe. „Nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să le încasăm”, a spus premierul, adăugând că „anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial” din cauza măsurilor întârziate de reducere a cheltuielilor.

Premierul a explicat că rectificarea bugetară include și sume pentru cofinanțarea proiectelor europene, în special cele din cadrul PNRR. România trebuie să absoarbă până în toamna anului viitor aproximativ 10 miliarde de euro, bani care vor fi direcționați către proiecte din energie, eficiență energetică, infrastructură, spitale și școli, notează bursa.ro.

Reforma administrativă și pensiile speciale, în așteptare

În paralel cu rectificarea bugetară, Guvernul pregătește măsuri de reformă administrativă, inclusiv reducerea aparatului central și interzicerea cumulului pensie-salariu. Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților este încă în așteptarea unei decizii din partea Curții Constituționale, iar premierul a avertizat că efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor se vor vedea abia în lunile următoare.

