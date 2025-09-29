Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, printr-o apariție publică discretă, dar simbolică, alături de partenera sa de viață. Cei doi au participat împreună la priveghiul Cardinalului Lucian Mureșan, desfășurat la Blaj, într-un moment de reculegere și respect față de una dintre cele mai importante figuri ale Bisericii Greco-Catolice din România.

Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public

Prezența lui Ilie Bolojan la evenimentul religios a fost însoțită de un mesaj sobru și plin de considerație: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România.” Declarația premierului a fost făcută în fața Catedralei din Blaj, locul unde s-a desfășurat priveghiul.

Relația premierului Ilie Bolojan cu actuala sa parteneră, Ioana, este discretă și rar expusă publicului. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei ani.

Ioana este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea și, potrivit presei, nu este căsătorită cu Ilie Bolojan, deși au fost văzuți împreună la diverse evenimente private, inclusiv ca nași de cununie în 2022. La ceremonia de la Blaj, ea a purtat o ținută sobră și elegantă, formată dintr-un costum negru și pantofi cu toc, asortați.

Ilie Bolojan a fost căsătorit în trecut și are două fiice

Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de aproximativ 20 de ani cu Florentina Bolojan și au împreună două fiice. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90, în perioada studenției: el studia Matematică și Mecanică la Timișoara, iar ea era studentă la Arte, secția design vestimentar.

Citeşte şi: Ilie Bolojan şi iubita lui au cinat în secret, păziţi de SPP, alături de un cuplu influent în lumea imobiliarelor, după numirea acestuia în fruntea PNL

Citeşte şi: Ce spun foștii colegi de liceu ai lui Ilie Bolojan despre el. Premierul era romantic, cânta la acordeon și avea păr „mult și creț”: „Era venit de la țară, voia să facă impresie”

Citeşte şi: Imagini cu fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, președintele PNL. Cum arată și cine este Lucia-Maria

Căsnicia lor s-a încheiat în anul 2013, pe fondul unor tensiuni apărute în perioada în care Bolojan era primar al municipiului Oradea. Presa locală a speculat la vremea respectivă despre posibile infidelități și despre distanțarea provocată de cariera politică intensă a lui Bolojan. După divorț, Florentina și-a păstrat numele și a continuat să locuiască în Aleșd, unde s-a ocupat de creșterea celor două fiice ale cuplului și de administrarea unui magazin alimentar.

Ulterior, Florentina Bolojan a lucrat la Maternitatea din Oradea și, mai recent, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, unde activează ca psiholog. A fost implicată într-un proces împotriva spitalului pentru acordarea unor beneficii salariale restante, obținând câștig de cauză parțial.

Viața personală a fostului cuplu a fost păstrată discretă, iar Florentina a apărut rar în public.

Foto – Facebook/Episcopia Greco-Catolică de Oradea

Urmărește-ne pe Google News