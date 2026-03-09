Sorin Grindeanu intervine în cazul Irinei Ponta. „Aici e vorba de un copil! Sunt revoltat de ce s-a întâmplat!” Președintele PSD cere trimiterea Corpului de Control la MAE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat ferm în scandalul legat de Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, care nu a fost lăsată să se îmbarce în avionul de repatriere din Dubai. Liderul social-democrat a cerut intervenția imediată a Guvernului și verificări la Ministerul Afacerilor Externe, acuzând o situație „regretabilă” și profund îngrijorătoare.

„E regretabilă situația în care a fost pus un copil”

Amintim că Victor Ponta și Daciana Sârbu au acuzat că fiica lor, aflată singură în Dubai, nu a fost lăsată să urce în avionul de repatriere. Ei susțin că ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi intervenit pentru ca adolescenta să nu fie inclusă pe lista copiilor repatriați.

Cazul a generat un val de reacții publice, iar presiunea asupra Guvernului crește pe măsură ce se cer explicații oficiale.

Într-o conferință de presă susținută luni, Sorin Grindeanu a condamnat modul în care a fost gestionat cazul adolescentei de 17 ani.

„E regretabilă situaţia în care a fost pus un copil. Indiferent cum se numeşte acel copil”, a declarat liderul PSD, potrivit News.ro. „Sunt tată şi nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teama pentru siguranţa copilului său. Vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat.”

Grindeanu a precizat că a ținut legătura cu părinții fetei, dar a evitat să transforme situația într-un subiect politic: „Aici nu e vorba de politică. Aici e vorba de un copil.”

Solicitare directă către premierul Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm către premierul Ilie Bolojan, cerându-i să intervină rapid pentru a clarifica situația legată de cazul Irinei Ponta. Liderul PSD consideră că șeful Guvernului este singurul care are autoritatea și instrumentele necesare pentru a lămuri toate aspectele apărute în spațiul public.

În acest context, Grindeanu a solicitat declanșarea unei verificări oficiale la Ministerul Afacerilor Externe. El insistă ca premierul să trimită Corpul de Control pentru a analiza informațiile vehiculate și pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. În opinia sa, românii trebuie să primească rapid o prezentare completă și transparentă a situației.

Ministrul de Externe și consulul din Dubai, chemați la audieri

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va iniția demersuri parlamentare pentru a clarifica situația legată de cazul Irinei Ponta. Liderul social‑democrat intenționează să solicite Comisiei de Politică Externă audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu, precum și a consulului României din Dubai, considerând că Parlamentul trebuie să obțină rapid o imagine completă asupra modului în care a fost gestionat incidentul.

Grindeanu subliniază că românii au nevoie de explicații clare și imediate, insistând că situația trebuie lămurită indiferent de identitatea persoanei implicate. În opinia sa, cazul ar fi trebuit tratat cu aceeași atenție dacă ar fi fost vorba despre orice alt copil aflat în aceeași situație. „Oricum ar fi, lucrurile trebuie clarificate pentru români în primul rând. Putea să fie fata oricui” – a mai spus liderul PSD, conform aceleiași surse.

