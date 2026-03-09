Oana Țoiu neagă acuzațiile lui Victor Ponta cu privire la repatrierea fiicei lui, Irina Ponta: „Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, infirmă acuzațiile legate de repatrierea Irinei Ponta. Ea subliniază că deciziile respectă criteriile oficiale și că informațiile privind excluderea minorei din transport sunt false.

Oana Țoiu neagă acuzațiile privind repatrierea Irinei Ponta

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a răspuns ferm acuzațiilor care i-au fost aduse de către Daciana Sârbu și Victor Ponta, în legătură cu repatrierea fiicei lor, Irina, aflată singură în Emiratele Arabe Unite. Controversa a generat o dezbatere intensă în spațiul public, alimentată de declarațiile făcute de Daciana Sârbu.

Oana Țoiu a explicat într-o postare pe Facebook că, deși a fost informată de consulul din Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”, nu a cerut modificarea listei pasagerilor sau excluderea vreunei persoane.

„Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit, să se asigure că și ceilalți din categoriile vulnerabile au acces la aceeași informație și tratament egal”, a subliniat ministra.

Oana Țoiu a respins categoric afirmațiile că adolescenta ar fi fost dată jos din autobuz sau exclusă din planurile de repatriere din motive de „imagine”.

„Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare. Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă”, a precizat oficialul.

Reacția Dacianei Sârbu

Daciana Sârbu a declarat că fiica sa, Irina, în vârstă de 17 ani, a fost exclusă de pe lista zborului de repatriere din cauza numelui său de familie, ceea ce ar fi constituit o „vulnerabilitate de imagine” pentru Ministerul Afacerilor Externe.

„Copilul meu nu are nicio vină”, a afirmat fosta soție a lui Victor Ponta, anunțând că va înainta o plângere penală împotriva Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu.

În declarațiile sale, Daciana Sârbu a descris momentul în care Irina a fost informată că nu mai poate urca în autobuzul ce urma să îi transporte pe românii repatriați.

„La 11.00 m-a sunat plângând. Mi-a spus: «Nu mai pot să urc, nu mi se mai dă voie». Ei nu i s-a dat nicio explicație”, a afirmat ea.

Irina s-a întors ulterior în România cu un avion de linie din Dubai.

Poziția MAE și clarificările Oanei Țoiu

Oana Țoiu a precizat că nu a solicitat niciodată detalii despre numele pasagerilor sau părinților acestora în discuțiile cu consulul. În plus, ministra a menționat că pe canalele oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe nu a fost identificată nicio cerere de asistență din partea părinților adolescentei: „Cetățenii români s-au înregistrat în prealabil în bazele de date anunțate de MAE de la începutul crizei. Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită”.

De asemenea, ministra a dezmințit și informațiile conform cărora zborul Muscat-Otopeni, care a aterizat pe 8 martie 2026, ar fi avut locuri neocupate alocate României.

„Zborul Muscat-Otopeni care a aterizat azi a fost complet ocupat pe locurile destinate României. Informația că nu existau cazuri alocate la capacitate pentru locurile alocate României a fost o informație falsă”, a subliniat ea.

Într-o situație de criză internațională, prioritizarea categoriilor vulnerabile este esențială. Oana Țoiu a subliniat că regulile stabilite anterior trebuie respectate pentru a menține încrederea cetățenilor.

„Încrederea cetățenilor este vitală într-o situație de criză”, a afirmat ministra, reiterând că adolescenta a avut la dispoziție opțiuni sigure de repatriere încă din 7 martie.

Sursă foto: Facebook

