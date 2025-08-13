Ce spun foștii colegi de liceu ai lui Ilie Bolojan despre el. Premierul era romantic, cânta la acordeon și avea păr „mult și creț”: „Era venit de la țară, voia să facă impresie”

Foștii colegi de liceu ai premierului Ilie Bolojan au numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. În adolescență, la fel ca în prezent, prim ministrul era „foarte serios”. Mai mult, foștii colegi își amintesc că Bolojan avea abilitățile de lider încă de atunci.

Ce fel de elev a fost Ilie Bolojan

Ilie Bolojan (56 de ani) a urmat Liceul de Matematică-Fizică „Emanuil Gojdu” din Oradea, pe care l-a absolvit în anul 1986. Primii doi ani i-a petrecut la secția Mecanică, apoi, la treapta a doua, a fost repartizat la Electronică. Fiindcă locuia într-o localitate de lângă Oradea, nu în oraș, Bolojan a stat în internatul liceului, unde își distra colegii cântând la acordeon.

Foștii colegi și-l amintesc pe Ilie Bolojan drept sobru și serios. „Poate prea serios”, a spus Cosmin Săteanu, fost coleg cu Ilie Bolojan, la reuniunea de 30 de ani de la absolvirea liceului. Totuși, același coleg își amintește că premierul era un romantic incurabil sub aparenta duritate.

Tot în perioada liceului, Ilie Bolojan a cunoscut-o pe prima soție, Florentina, alături de care are două fiice, Lucia și Anda, și de care a divorțat în 2013.

„Am fost colegi de internat. Îmi amintesc că era împreună cu fosta soție și îmi plăcea că se țineau de mână. Era un romantic, deși nu pare. Avea abilități de lider”, a mai declarat Săteanu în iunie 2017, pentru Jurnalul Bihorean.

„Era foarte ambițios. Băiat venit de la țară, care voia să facă impresie”

Alina, fostă colegă de liceu cu Ilie Bolojan, în clasele IX-X, își amintește că viitorul premier era extrem de ambițios. În consecință, după încheierea liceului, Bolojan a intrat din prima la Politehnica din Timișoara, o universitate extrem de bine cotată, la care concurența era foarte mare.

„Era foarte ambițios. Băiat venit de la țară, care voia să facă impresie, să devină ceva. Și unica modalitate era învățatul. Îmi amintesc că avea păr mult și creț, și mustață, încă de atunci”, a povestit femeia, potrivit Fanatik.ro.

Și profesorii lui Bolojan își amintesc de abilitățile lui lider și de determinarea lui.

„A fost mereu un copil foarte serios. Și se vede și astăzi că a fost așa. Știe cu să înceapă și cu ce să continue. Așa era și în internat. Și el, și fosta soție, Florentina, au fost elevi aici, la Gojdu. Foarte serioși. Am scos recent un jurnal în care au fost editate toate pozele din internat, în care el apare deseori cântând la acordeon. Era tipul de lider. (…) Ca orice adolescent, ar fi putut face boacăne, dar nu îmi amintesc de niciun fel de năzbâtie pe care să o fi făcut”, a dezvăluit prof. Niculina Moga, cea care se ocupa de internatul liceului din Oradea, la mijlocul anilor ’80.

Dirigintele lui Ilie Bolojan din liceu a ajuns vicepreședinte PNL

Dirigintele lui Ilie Bolojan din liceu, inginerul Octavian Bot, a fost primul primar al municipiului Oradea după 1990. La rândul lui absolvent de Politehnică, Bot a făcut politică, având trei mandate de deputat. Totodată, în perioada 1997-1998, Bot a fost numit vicepreședinte al PNL-CD.

Bot s-a despărțit de liberali în 2014 și s-a înscris în ALDE, formațiune condusă de Călin Popescu Tăriceanu, unul dintre mentorii politici ai lui Bolojan. În perioada în care era premier, Tăriceanu l-a adus pe Ilie Bolojan de la Prefectura Bihor și l-a numit șef al Secretariatului General al Guvernului. Octavian Bot s-a stins din viață în iulie 2015, la 64 de ani.

