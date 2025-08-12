Marcel Ciolacu atacă Guvernul Bolojan, după noile date privind inflația: „Trebuie să ia urgent măsuri. Ne-am întors în urmă cu doi ani”

Marcel Ciolacu atacă Guvernul Bolojan, după noile date privind inflația. Fără a ezita vreun moment, Marcel Ciolacu, a criticat dur Guvernul condus de Ilie Bolojan, după ce noile date oficiale au arătat o creștere semnificativă a inflației. Mai mult, a acuzat lipsa de măsuri eficiente și a spus lucrurilor pe nume, chiar în fața tuturor pe rețelele de socializare.

Într-o postare recentă, chiar pe pagina lui de Facebook, Marcel Ciolacu a subliniat că majorarea prețurilor afectează direct viața românilor, iar guvernarea actuală nu a reușit să implementeze soluții reale pentru a ține sub control inflația.

Marcel Ciolacu a vrut să aducă în atenția tuturor ceea ce se întâmplă în România, în aceste momente, astfel că a spus clar, cum se prezintă situația, vorbind chiar pe date concrete. Fără menajamente a făcut chiar o comparație între perioada în care era sub conducerea lui și cea actuală, când Ilie Bolojan ia deciziile.

„Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.

În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energiei”, a spus Marcel Ciolacu în postarea lui de pe Facebook.

Marcel Ciolacu: „Azi vedem o explozie a inflației”

Marcel Ciolacu a avertizat că, fără o reacție rapidă și eficientă, impactul inflației va afecta în mod dramatic economia și nivelul de trai al românilor în perioada următoare. Mai mult, a precizat că încă nu se văd efectele creșterii TVA de la 1 august, astfel că perioada următoare va fi și mai grea.

„Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, a continuat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu susține că Guvernul trebuie să ia urgent măsuri

Marcel Ciolacu nu a ezitat absolut deloc și a cerut urgent adoptarea unor măsuri concrete pentru susținerea populației și pentru stabilizarea prețurilor, precum și o comunicare transparentă față de public, enumerând concret ce trebuie să se facă în perioada următoare.

„De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

2. Asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;

3. Dialog cu ANRE si companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic!”, a concluzionat Marcel Ciolacu.

