Ilie Bolojan susține că Guvernul nu va majora alte taxe pentru companii: „Ne axăm pe scăderea cheltuielilor. Creșterea de TVA trebuie să încetinească”

Ilie Bolojan susține că Guvernul României nu va majora alte taxe pentru companii, ci va încerca să reducă cheltuielile și să impulsioneze dezvoltarea prin investiții și reforme. Pe de altă parte, șeful Executivului a exclus o posibilă recesiune în anul 2026. Iată ce declarații a făcut premierul României cu privire la acest aspect important!

Ilie Bolojan afirmă că Guvernul nu va introduce noi taxe pentru companii și că prioritatea va fi reducerea cheltuielilor și implementarea de reforme. Premierul României a declarat că soluția pentru echilibrarea bugetului trebuie să vină din reducerea cheltuielilor și din reforme. Și șeful Executivului a exclus o eventuală recesiune în anul 2026.

Ilie Bolojan susține că Guvernul nu va majora alte taxe pentru companii

Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu are în plan creșterea taxelor pentru companii. Prim-ministrul țării noastre a declarat că soluția pentru echilibrarea bugetului trebuie să vină din reducerea cheltuielilor și din reforme.

Premierul României a subliniat că investițiile în sectoare cheie, cum sunt energia și industria alimentară, pot contribui la creșterea economică a țării, dar fără a pune presiune suplimentară pe mediul de afaceri prin noi taxe.

„Nu intenționăm să creștem taxe pentru companii. Trebuie să ne axăm pe scăderea cheltuielilor, pe reformele pe care vrem să le facem și să aducem politici care să ne asigure dezvoltarea, în domeniul energiei de exemplu, în industria alimentară sau cea care ține de îngrășămintelor chimice, sau gazele prin exploatarea pe care o vom avea din 2027 în Marea Neagră”, a spus premierul României, conform digi24.ro.

Citește și: „Nu mai putem să ne pensionăm oamenii la 48-49 ani”. Ilie Bolojan, despre majorarea vârstei de pensionare

Citește și: Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Dacă vrem să echilibrăm lucrurile trebuie să reducem cheltuielile”

Ce spune premierul României despre o posibilă recesiune

Mai mult decât atât, Ilie Bolojan a vorbit și despre o posibilă recesiune. Premierul României a explicat că de anul viitor va trebuie să scadă TVA.

„Estimez că nu ar trebuie să avem o recesiune anul următor. Creșterea de TVA trebuie să încetinească și să înceapă din primele luni ale anului viitor scăderea TVA. Înțeleg că am spus scădere de TVA, mă refeream la scădere de inflație de anul viitor”, a mai adăugat el.

Citește și: Cătălin Măruță, detalii despre relația lui David cu fiica lui Nicolai Tand. Cei doi au fost surprinși sărutându-se: „Are primii fluturi în stomac”

Citește și: Cum și-a sărbătorit Daciana Sârbu fetița adoptată. Maria a avut parte de o surpriză de proporții

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Nu există o variantă de creștere a TVA-ului”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a spus că Guvernul nu intenționează să introducă alte taxe pentru populație și nici să modifice nivelul TVA. Conform politicianului, în Coaliție se discută despre restructurări ale programului de guvernare.

„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații în spațiul public legate de noi valuri de taxe. Aceste lucruri au apărut doar pe surse și pe niciun canal oficial. Am transmis în două rânduri, că nu există în plan, în acest moment, o astfel de variantă. Deci în acest moment nu există o variantă de creștere a TVA-ului care să fie în plan sau să fie calculată sau discutată în ședințele Coaliției.

În schimb, în ședințele Coaliției discutăm despre anumite restructurări care au fost asumate deja prin programul de guvernare, nu discutăm de lucruri noi, ci de lucruri trecute în baza programului prin care această Coaliție funcționează”, a precizat acesta.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News