Cum și-a sărbătorit Daciana Sârbu fetița adoptată. Maria a avut parte de o surpriză de proporții

Maria, fiica adoptivă a Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a împlinit 11 ani. Fetița a fost înconjurată de cadouri și de cei dragi, iar mama ei i-a pregătit o surpriză extrem de frumoasă. Iată cum a fost sărbătorită ziua micuței de către familie.
”La mulți ani, copil nǎscut din inimă! Te iubim🤍✨”, a fost mesajul Dacianei Sârbu alături de o fotografie cu micuța.
Cum a apărut Maria în viața Dacianei Sârbu
Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsătorie. Politicianul are un băiat dintr-o altă căsnicie, în vârstă de 23 de ani, iar împreună cu Daciana are o fată, Irina, în vârstă de 16 ani. În 2020, cei doi au decis să adopte o fetiță, Maria, care a împlinit acum 11 ani.
”Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a declarat Daciana Sârbu.
Procesul de adopție nu a fost deloc simplu, însă s-a încheiat cu succes.
„Este normal să dureze pentru că se explică în ce situații poți să te afli. Nu este ușor. Ți se spune tot ce poate fi mai rău ceea ce este foarte bine, este extraordinar. Mulți nu se așteaptă la ce urmează. Tocmai de aceea există acest proces, există psihologi care te pregătesc pentru adopție înainte de orice. Procesul se finalizează cu acest atestat pe care poți să îl primești sau nu.
Experiența celor ce evaluează îi poate duce la concluzia că o familie nu este pregătită și sunt sigură că s-a întâmplat” – a spus Daciana Sârbu.
Maria a fost aleasă din lista cu copii greu adoptabili și micuța s-a integrat perfect în familie.
