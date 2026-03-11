Daciana Sârbu a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Victor Ponta și despre procesul de vindecare.

Fosta europarlamentară recunoaște că a avut nevoie de sprijin specializat pentru a depăși un moment care i-a schimbat profund viața.

Terapia, sprijinul familiei și credința – pilonii unui nou început

Daciana Sârbu spune că nu a încercat să treacă singură prin această ruptură, deși despărțirea a venit după aproape două decenii de relație. Ea mărturisește că a apelat la un psiholog, iar acest pas a fost esențial pentru a-și regăsi echilibrul. „Să ceri ajutor nu e ceva ce te pune în ipostaza de om slab. Din contră… mi se pare că dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare. (…) În ultimul timp am descoperit și mersul la psiholog, care m-a ajutat enorm, m-a ajutat să privesc din alt unghi situația și să privesc părți din mine pe care nu le-am văzut sau nu am vrut să le văd, să recunosc că le am, să conștientizez și să nu merg pe același drum”, a explicat ea în podcastul „Acasă la Măruță”.

Fosta europarlamentară subliniază că familia și credința au avut un rol decisiv în procesul de reconstrucție emoțională. „Credința a fost întotdeauna stâlpul meu de sprijin. Întotdeauna ajutorul a venit, în primul rând, de la Dumnezeu și apoi de la familie”, a spus aceasta.

Citeşte și: „Îmi reproșez divorțul de Daciana”. Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat în căsnicia cu Daciana Sârbu de au ajuns la despărțire

Citeşte şi: Mesajul emoționant al Dacianei Sârbu după revenirea fiicei sale în țară: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată!” Ce spune despre Irina

Citeşte şi: Ce impact a avut divorțul lui Victor Ponta și al Dacianei Sârbu asupra copiilor lor. Fosta politiciană a dat cărțile pe față

Citeşte şi: Crin Antonescu, reacție după situația din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. „Îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale…” Ce spune despre cazul Irinei Ponta

O lecție de maturitate după 20 de ani de relație

Daciana Sârbu recunoaște că divorțul a fost o experiență dureroasă, dar și o oportunitate de a privi viața dintr-o perspectivă nouă. „Există viață după divorț! (…) Orice experiență te învață. Dacă ești suficient de matur, înțelept, așezat să privești din toate perspectivele experiențele, poți să mergi înainte”, a declarat ea.

În același timp, terapia a ajutat-o să își înțeleagă mai bine propriile emoții și reacții.

În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț

Deși despărțirea lor a marcat finalul unei relații de aproape două decenii, Daciana Sârbu spune că între ea și Victor Ponta s-a păstrat un echilibru matur, construit în timp și consolidat de responsabilitatea comună față de copii. Fosta europarlamentară a explicat că, în ciuda provocărilor prin care au trecut, cei doi au reușit să gestioneze situația cu calm și respect.

„Toată experiența noastră de viață ne-a pregătit pentru momente mai puțin plăcute și suntem capabili amândoi să le gestionăm”, a declarat Daciana pentru Spynews. Ea a subliniat că relația lor, chiar dacă nu mai este una de cuplu, rămâne una funcțională și stabilă pentru binele fetelor: „Noi pentru fete suntem o familie și vom fi mereu.”

Daciana Sârbu a vorbit și despre schimbările interioare care apar uneori în viața unui om și care pot duce la decizii majore, precum divorțul. „Cred că viața ne duce în situații în care simți nevoia de schimbare. (…) De multe ori se produce o schimbare în tine, și dacă este în bine, cu siguranță este un câștig”, a spus ea, sugerând că despărțirea a fost, în final, un pas necesar pentru evoluția personală a amândurora.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News