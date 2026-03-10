De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: „Am fost judecată, comentată și bârfită!” Ce spune de relația cu noul partener

Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta, încheiat discret după aproape două decenii de mariaj, alegând să își trăiască noul început sentimental cu multă rezervă. Relația ei cu Alex Ghionea a atras rapid atenția publicului, însă fosta europarlamentară a preferat să nu transforme acest capitol într-un spectacol mediatic.

În declarațiile sale recente, Daciana a explicat motivele pentru care a ales discreția și modul în care gestionează interesul crescut al publicului.

„Nu am ascuns această relație!” – Daciana explică alegerea discreției

În cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Daciana Sârbu a clarificat că nu a încercat niciodată să își ascundă noul partener, însă nici nu a simțit nevoia să își expună viața privată. „Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta”, a spus ea.

Fosta europarlamentară a subliniat că a trăit mare parte din viața adultă sub lupa publicului, fiind constant analizată și comentată, iar acest lucru a învățat-o să își păstreze echilibrul indiferent de presiune: „Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta”

O relație asumată, dar trăită în ritmul lor

Relația cu Alex Ghionea, un antreprenor discret din domeniul HoReCa, a devenit publică în toamna lui 2025, când cei doi au apărut împreună la un eveniment monden. De atunci, aparițiile lor sunt rare, iar imaginile postate pe rețelele sociale sunt subtile, sugerând mai degrabă momente intime decât expunere publică.

Daciana a preferat să lase faptele să vorbească, iar apropierea dintre ei a fost observată în vacanțe, ieșiri în oraș și evenimente private. Deși diferențele dintre ei au fost speculate intens, cei doi par să fi găsit un echilibru bazat pe pasiuni comune și pe discreție.

Într-o altă declarație, Daciana Sârbu a vorbit despre atenția crescută pe care o primește în ultima perioadă. „Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum”, a spus ea pentru Spynews.

Fosta politiciană a adăugat că, după 20 de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, a învățat să nu se lase afectată de valurile de curiozitate. „Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal.”

