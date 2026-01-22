Cum își crește Daciana Sârbu cele două fiice, după divorț. Le pedepsește aspru când nu ascultă și le-a interzis categoric să facă un lucru: „Și eu am fost crescută cu reguli”

Daciana Sârbu a divorțat de Victor Ponta la începutul anului trecut, după 19 ani de căsnicie. Cei doi au ales să fie discreți cu privire la viața lor privată, mai ales că au și două fete împreună: Maria și Irina. Acum, Daciana își crește singură cele două fete și încearcă să le impună reguli clare. În plus, fetele primesc pedepse atunci când nu le respectă.

Daciana Sârbu, reguli clare pentru cele două fiice

Daciana Sârbu și Victor Ponta au împreună două fiice: Irina, fiica biologică în vârstă de 17 ani, și Maria, fiica adoptată, în vârstă de 11 ani. Politicianul mai are și un băiat pe nume Andrei, dintr-o relație anterioară, care are 21 de ani.

După divorț, cele două fete au rămas cu mama lor, însă relația cu tatăl este una foarte strânsă. Totuși, pentru că este mamă singură, Daciana este nevoită să fie un părinte sever.

Ea i-a impus reguli foarte clare Mariei, fetei mici, pe care dacă le încalcă, știe care este pedeapsa și trebuie să și-o asume. Cât despre Irina, fiica adolescentă, Daciana spune că cea mai bună metodă este de a fi apropiată de ea, însă și aceasta are câteva reguli clare.

„Celei mici i-am impus reguli mai stricte. Ea nici nu are de altfel telefon, de exemplu și am constatat că îi este mult mai bine fără. În ultima perioadă, ei îndeosebi i-am impus niște reguli mai stricte legate de tabletă. Nu poate sta decât o oră pe zi, pentru că am observat că îi creează probleme și chiar îi influențează starea, și nu în bine. Devine foarte agitată”, a povestit Daciana Sârbu pentru Click.

Cât despre Irina, fosta soție a lui Victor Ponta spune că petrece prea mult timp pe telefon.

„Fiica cea mare, însă, a fost mereu responsabilă și este foarte apropiată de mine. Dar, și ea petrece prea mult timp pe telefon, după părerea mea.

Eu cred că fiecare copil și fiecare situație trebuie luată din timp. Ca părinte, trebuie să fii mereu atent ca să prinzi momentul acela. Copilul trebuie să simtă mereu că ești alături de el și că faci și tu eforturi alături de el. Trebuie să respecți și tu regulile pe care i le impui. Și eu am fost crescută așa, cu reguli și a fost foarte bine”, a continuat ea.

Ce pedepse au fetele

În privința Mariei, Daciana a stabilit reguli foarte clare, urmate de pedepse clasice: restricția față de lucrurile preferate. Cea mică știe că atunci când nu respectă regulile, vor fi consecințe.

„Eu întotdeauna am discutat cu ele. La Maria e nevoie de mai multă structură acum și mai multe reguli. Ea știe că vor fi niște restricții în momentul în care se întâmplă niște lucruri pe care am agreat că nu le va face.

Nu le pot numi pedepse neapărat, dar sunt niște restricții de tipul: le iau lucrurile care le fac plăcere! Cum ar fi tableta, în cazul Mariei. Reparăm lucrurile împreună, dar până atunci îi spun că nu mai are voie să facă ceva ce-i place! Cam asta este pedeapsa!”, a dezvăluit Daciana Sârbu.

