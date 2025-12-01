Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre viața personală. „Se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce!”

Daciana Sârbu (48 de ani) a făcut noi dezvăluiri despre viața personală. Declarațiile vin după ce partenerul ei a ajuns în atenția publică din cauza unor presupuse probleme cu legea. Recent, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre povestea lor discretă și despre valul de speculații apărut în ultimele zile.

„Se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce!”

După o perioadă de discreție totală, Daciana Sârbu a confirmat că iubește din nou. Ea a subliniat că partenerul său nu face parte din lumea mondenă și preferă să rămână în afara reflectoarelor. „Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal” – a declarat Daciana Sârbu pentru Spynews.ro.

Reacția Dacianei la speculațiile din presă

În ultimele zile, au apărut zvonuri, potrivit Cancan.ro, că tânărul ar fi cercetat penal pentru falsuri, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Daciana Sârbu a evitat să comenteze direct aceste acuzații, dar a transmis că este obișnuită cu astfel de situații: „De 20 de ani trăiesc în această lumină a reflectoarelor și sunt obișnuită. Viața e uneori și așa, cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică, uneori și lucrurile neplăcute și situațiile în care nu vrei să te afli. Deci nu vreau să comentez”, a spus ea.

Daciana Sărbu, surprinsă de reacția publicului

Daciana a confirmat oficial noua relație în toamnă, publicând pe rețelele sociale o fotografie alături de Alex Ghionea, de la un eveniment. Imaginea a stârnit un val de reacții și curiozități, lucru care a surprins-o pe fosta soție a lui Victor Ponta.

„Mereu am ales să trăiesc în adevăr, adică nu sunt în situația în care să mă ascund. Nu am fost eu construită așa și nu e o alegere pentru mine, să mint sau să ascund, motiv pentru care m-am exprimat natural, mi-am expus natural această parte din viață”, a declarat ea, potrivit Spynews.ro.

Daciana a recunoscut că nu anticipase interesul uriaș stârnit de simpla fotografie postată: „Nu am anticipat acest interes nebun. Recunosc că da, m-a surprins. Era pur și simplu o fotografie de la un eveniment, o fotografie care eu am considerat că e frumoasă și să o postez. Nici nu am dorit să dezvolt, să stârnesc mai multe curiozități.”

