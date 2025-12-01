Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre viața personală. „Se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce!”

Daciana Sârbu (48 de ani) a făcut noi dezvăluiri despre viața personală. Declarațiile vin după ce partenerul ei a ajuns în atenția publică din cauza unor presupuse probleme cu legea. Recent, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre povestea lor discretă și despre valul de speculații apărut în ultimele zile.
„Se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce!”
După o perioadă de discreție totală, Daciana Sârbu a confirmat că iubește din nou. Ea a subliniat că partenerul său nu face parte din lumea mondenă și preferă să rămână în afara reflectoarelor. „Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal” – a declarat Daciana Sârbu pentru Spynews.ro.
În ultimele zile, au apărut zvonuri, potrivit Cancan.ro, că tânărul ar fi cercetat penal pentru falsuri, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Daciana Sârbu a evitat să comenteze direct aceste acuzații, dar a transmis că este obișnuită cu astfel de situații: „De 20 de ani trăiesc în această lumină a reflectoarelor și sunt obișnuită. Viața e uneori și așa, cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică, uneori și lucrurile neplăcute și situațiile în care nu vrei să te afli. Deci nu vreau să comentez”, a spus ea.
Daciana a confirmat oficial noua relație în toamnă, publicând pe rețelele sociale o fotografie alături de Alex Ghionea, de la un eveniment. Imaginea a stârnit un val de reacții și curiozități, lucru care a surprins-o pe fosta soție a lui Victor Ponta.
„Mereu am ales să trăiesc în adevăr, adică nu sunt în situația în care să mă ascund. Nu am fost eu construită așa și nu e o alegere pentru mine, să mint sau să ascund, motiv pentru care m-am exprimat natural, mi-am expus natural această parte din viață”, a declarat ea, potrivit Spynews.ro.
Daciana a recunoscut că nu anticipase interesul uriaș stârnit de simpla fotografie postată: „Nu am anticipat acest interes nebun. Recunosc că da, m-a surprins. Era pur și simplu o fotografie de la un eveniment, o fotografie care eu am considerat că e frumoasă și să o postez. Nici nu am dorit să dezvolt, să stârnesc mai multe curiozități.”
