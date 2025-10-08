Ce a descoperit Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit: „Nu am anticipat”

Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri noi despre actuala relație. Antreprenoarea formează un cuplu cu Alex Ghionea, care lucrează în același domeniu cu ea.

Daciana Sârbu a spus ce a descoperit după ce s-a afișat cu noul iubit

Daciana Sârbu (48 de ani) a făcut dezvăluiri rare despre relația cu noul iubit, Alex Ghionea. Mai exact, antreprenoarea a spus ce a surprins-o după ce s-a afișat pentru prima oară cu partenerul pe rețelele sociale. Daciana a confirmat relația cu Alex în luna septembrie, publicând o fotografie cu ei doi la un eveniment.

„Mereu am ales să trăiesc în adevăr, adică nu sunt în situația în care să mă ascund. Nu am fost eu construită așa și nu e o alegere pentru mine, să mint sau să ascund, motiv pentru care m-am exprimat natural, mi-am expus natural această parte din viață, natural în sensul în care asta fac. Nu am anticipat acest interes nebun. Recunosc că da, m-a surprins. Era pur și simplu o fotografie de la un eveniment, o fotografie care eu am considerat că e frumoasă și să o postez. Nici nu am dorit să dezvolt, să stârnesc mai multe curiozități. (…) Nu văd de ce aș explica sau aș vorbi mai mult despre lucrurile acestea”, a declarat Daciana Sârbu în emisiunea „Un Show Păcătos”, de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În ce relații a rămas Daciana și fostul soț, Victor Ponta

În cadrul unui alt interviu, Daciana a spus în ce relații a rămas cu fostul soț, Victor Ponta. Cei doi au confirmat la începutul anului 2025 că au decis de comun acord să divorțeze, după un mariaj de aproximativ 17 ani. Antreprenoarea și politicianul au două fiice împreună, una biologică și una adoptivă. Din primul mariaj, fostul premier mai are un fiu.

„Toată experiența noastră de viață ne-a pregătit pentru momente mai puțin plăcute și suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări și situații care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie și vom fi mereu. (…) Cred că viața ne duce în situații în care simți nevoia de schimbare. (…) De multe ori se produce o schimbare în tine, și dacă este în bine, cu siguranță este un câștig”, a spus Daciana la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

La rândul lui, Victor Ponta formează în prezent un cuplu cu Cristina Petrovici, o figură importantă în domeniul golfului. Fostul premier și noua lui iubită s-au cunoscut în Turcia, chiar pe terenul de golf, ambii fiind pasionați de acest sport.

Foto: Instagram

