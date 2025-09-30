Daciana Sârbu, declarații noi despre iubit și fostul mariaj cu Victor Ponta: „Am trecut prin provocări și situații care ne-au rănit”

Daciana Sârbu a oferit detalii rare despre noua relație și fostul mariaj cu Victor Ponta. Antreprenoarea a spus în ce relații a rămas cu fostul soț și de ce nu se afișează mai des cu noul iubit, Alex Ghionea.

Daciana Sârbu, declarații noi despre iubit și fostul mariaj cu Victor Ponta

Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri rare despre relația cu noul iubit, Alex Ghionea, care lucrează în domeniul HoReCa. La rândul ei, Daciana deține un business în același domeniu, cu două locații în București, o cofetărie lângă Ateneu și alta în Floreasca. Daciana a confirmat relația cu Ghionea luna aceasta. Antreprenoarea spune că ea și partenerul ei nu se ascund, însă că el nu-și dorește să devină persoană publică.

„Întotdeauna am trăit în adevăr și nu m-am ascuns. Cu siguranță, n-o voi face niciodată. (…) Nu este persoană publică și nici nu-și dorește. (…) Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraș, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să țin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a spus Daciana Sârbu, la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

„Viața ne duce în situații în care simți nevoia de schimbare”

În cadrul aceluiași interviu, Daciana Sârbu a spus în ce relații a rămas cu fostul soț, Victor Ponta. Cei doi au confirmat la începutul anului 2025 că au decis de comun acord să divorțeze, după un mariaj de aproximativ 17 ani.

„Toată experiența noastră de viață ne-a pregătit pentru momente mai puțin plăcute și suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări și situații care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie și vom fi mereu. (…) Cred că viața ne duce în situații în care simți nevoia de schimbare. (…) De multe ori se produce o schimbare în tine, și dacă este în bine, cu siguranță este un câștig”, a spus Daciana, pentru sursa citată.

Cu cine formează Victor Ponta un cuplu după divorț

La rândul lui, Victor Ponta formează un cuplu cu Cristina Petrovici, o figură importantă în domeniul golfului. Fostul premier și noua lui iubită s-au cunoscut în Turcia, chiar pe terenul de golf, ambii fiind pasionați de acest sport.

Potrivit profilului ei de LinkedIn, tânăra este directoarea turneului Romanian Open Championship presented by DP World, prima competiție profesionistă de golf din România, care și-a propus să ducă țara noastră pe scena mondială a golfului. Cristina are în palmares certificări internaționale în golf de la instituții prestigioase precum Club Manager Education și R&A St. Andrews.

Cristina Petrovici este din Cluj Napoca și a studiat la Universitatea „Babeș-Bolyai” între anii 2010 și 2015, punând bazele unei cariere în management sportiv și organizare de evenimente. Cristina și-a încheiat studiile de licență în anul 2013, ceea ce înseamnă că este cu aproximativ 20 de ani mai tânără decât Victor Ponta.

Fostul prim ministru a trecut prin două divorțuri până să o cunoască pe Cristina Petrovici. Din prima căsnicie, cu Roxana Ponta, politicianul are un fiu, Andrei, în vârstă de 24 de ani. Din al doilea mariaj, cu Daciana Sârbu, fostul premier mai are o fiică biologică și una adoptată, Irina și Maria, în vârstă de 17 și, respectiv, 10 ani.

