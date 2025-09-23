Daciana Sârbu, detalii neașteptate despre noua relație. „Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Ce spune despre următorul pas, căsătoria

După o perioadă de transformări personale și profesionale, Daciana Sârbu vorbește deschis despre echilibrul regăsit, noul partener și felul în care privește viitorul.

Într-un interviu recent, fosta europarlamentară a oferit detalii intime despre viața de după divorțul de Victor Ponta, despre relația cu cele două fiice și despre cum a învățat să trăiască prezentul fără presiunea planurilor.

Un nou început, fără scenarii prestabilite

Potrivit informațiilor apărute în presă, Daciana Sârbu ar forma un cuplu cu Alex Ghionea, un antreprenor din domeniul HoReCa. Deși nu a confirmat oficial relația, aparițiile publice alături de acesta și atitudinea relaxată trădează o stare de bine.

„Sunt foarte bine și cred că am ajuns cumva să fiu în acest echilibru, pentru că am trecut prin niște situații dificile. Mi-am dat mai multă atenție, am lucrat cu mine și cred că nu ai cum să ajungi la acest echilibru decât dacă ieși cumva din zona… Nu știu, e un clișeu asta cu zona de confort, dar așa e, zona ta în care credeai că ești bine, dar nu erai. Și când se întâmplă ceva, indiferent că e personal, profesional, reușești să privești lucrurile din afară și să-ți dai seama că trebuie să faci schimbări începând cu tine și e un proces” – a dezvăluit ea pentru cancan.ro.

„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!”

Deși mulți se întreabă dacă urmează o nouă căsătorie, Daciana Sârbu preferă să nu facă planuri. Pentru ea, fericirea nu vine din scenarii prestabilite, ci din capacitatea de a trăi autentic.

„N-am planuri și nu mi se pare că e ceva ce poți să stabilești. Repet: viața e atât de frumoasă și totuși ciudată, încât nu cred că poți să spui” – a mai precizat pentru aceeași sursă.

În ciuda schimbărilor din viața personală, Daciana și fostul soț, Victor Ponta, rămân implicați în creșterea celor două fiice – una biologică și cealaltă adoptată. Legătura cu ele este profundă, iar Daciana spune că încearcă să gestioneze fiecare moment cu echilibru și răbdare:

„Mă bucur de toate momentele din viața mea și atunci când nu sunt bine, încerc să gestionez acele situații pe măsură ce apar.”

Daciana Ponta și drumul spre vindecare după divorț

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu a traversat o perioadă de introspecție și reconstrucție personală, pe care a descris-o cu sinceritate în podcastul „Shero” realizat de Alessandra Stoicescu. Fosta europarlamentară a vorbit despre provocările emoționale, despre cum a învățat să se vindece și să se repoziționeze în propria viață.

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că a fost o etapă care s-a încheiat,” a spus Daciana, subliniind că despărțirea nu trebuie privită ca o tragedie, ci ca o parte firească din evoluția personală.

Ea a mărturisit că a fost nevoie de timp și de muncă interioară pentru a ajunge la un nou echilibru: „Nu e eșecul vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit. Și nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape – și profesionale, și personale – toată viața te duci pe tine și atât.”

