Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu. „Vinovatul eu sunt 100%!” Ce spune despre fosta parteneră

Victor Ponta a vorbit recent despre divorțul de Daciana Sârbu. În cadrul unui interviu, Ponta a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre despărțirea de Daciana Sârbu, fosta sa soție, și despre cum a gestionat schimbările din viața personală.

Fostul premier recunoaște că el poartă întreaga responsabilitate pentru divorț și că Daciana merita mai mult decât a putut el să ofere. Ponta subliniază că, în ciuda rupturii, prioritatea sa rămâne familia, în special cele două fiice, Irina și Maria.

Despărțirea de Daciana Sârbu: „Ea merita mai mult decât puteam eu să-i ofer”

Victor Ponta și Daciana Sârbu au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din politica românească. Căsătoriți din 2008, cei doi au împărțit nu doar viața de familie, ci și o carieră publică intensă. În ciuda aparențelor, relația lor a ajuns la final, iar Ponta a vorbit deschis despre motivele despărțirii.

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și, ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer”, a declarat fostul premier, pentru Spynews.

Deși nu a intrat în detalii despre cauzele concrete ale divorțului, tonul său a fost unul de regret și apreciere.

Citeşte și: Daciana Sârbu, declarații despre o nouă relație, după divorțul de Victor Ponta: „A fost un proces lent”

Citeşte și: Ce impact a avut divorțul lui Victor Ponta și al Dacianei Sârbu asupra copiilor lor. Fosta politiciană a dat cărțile pe față

Citeşte şi: Victor Ponta, prima apariție cu iubita la un eveniment public, după divorțul de Daciana Sârbu. Cum au fost fotografiați politicianul și noua lui parteneră

Citeşte şi: Cine este Cristina Petrovici, iubita lui Victor Ponta. Pasiunea pentru sport i-a adus împreună

Copiii, prioritatea absolută

Dincolo de despărțirea de Daciana, Victor Ponta a subliniat că fetițele sale, Irina și Maria, rămân centrul universului său. „În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei sunt principala mea responsabilitate”, a spus el, evidențiind că rolul de tată este cel mai important pentru el în această etapă a vieții.

Fostul premier a evitat să transforme viața personală într-un spectacol public, preferând să gestioneze cu discreție momentele dificile și să protejeze intimitatea copiilor săi.

O nouă relație, o nouă perspectivă

În același interviu, Victor Ponta a adus în atenția publicului și nouă relație. Partenera sa este mai tânără, iar cei doi împărtășesc pasiuni comune, printre care și golf-ul. „Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf”, a spus el, adăugând că femeia din viața lui nu a mai fost căsătorită și preferă să rămână în afara luminii reflectoarelor.

„O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez”, a explicat Ponta, justificând alegerea de a păstra discreția asupra identității partenerei sale.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News