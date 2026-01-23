Mircea Lucescu, internat în spital. Selecționerul se confruntă cu mari probleme de sănătate

Mircea Lucescu (80 ani) a fost internat de urgență în spital zilele acestea, selecționerul României confruntându-se cu mari probleme de sănătate. „Il Luce” se află acum sub atenta supraveghere a medicilor.

Mircea Lucescu, internat în spital

Mircea Lucescu, una dintre cele mai influente figuri ale fotbalului românesc, traversează o perioadă delicată din punct de vedere al sănătății. La începutul anului 2026, selecționerul de 80 de ani a fost internat de urgență într-un spital din București, după ce o răceală severă i-a agravat problemele cardiace preexistente.

În prezent, medicii îl monitorizează îndeaproape, iar tratamentul pare să dea rezultate pozitive.

Antrenorul a recunoscut că starea sa generală s-a deteriorat după ce a contractat o gripă severă, care i-a cauzat febră mare și a necesitat spitalizare.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat acesta pentru golazo.ro.

Deși își planificase o serie de deplasări pentru a urmări jucători din Superliga, starea de sănătate l-a forțat să își reducă activitatea profesională. În locul său, colaboratorii săi au preluat sarcinile, mai ales în contextul pregătirilor pentru meciul României împotriva Turciei, din barajul de calificare la Cupa Mondială.

Mihai Stoichiță, despre starea de sănătate a selecționerului

Medicii au recomandat odihnă și monitorizare strictă, având în vedere vârsta înaintată și istoricul medical al lui Lucescu. Prioritatea echipei medicale este să stabilizeze complet starea sa de sănătate înainte de a permite revenirea la activitatea sportivă. Conform directorului tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, selecționerul se simte bine și așteaptă rezultatele unor investigații de rutină.

„E ok, a făcut niște investigații. Așteaptă răspunsurile… E ok. (n.r. A fost ceva de la inimă?) Nu știu, nu am dezvoltat și nici nu discut foarte mult. În orice caz, e ok. Și-a trimis colaboratorii în Antalya. Foarte bine a făcut că nu s-a dus el. Își continuă munca de observare, de analiză”, a explicat Stoichiță pentru Digi Sport.

În urmă cu un an, Mircea Lucescu a suferit o intervenție chirurgicală, moment în care i-a fost montată o proteză la șoldul drept.

Sursă foto: Profimedia

